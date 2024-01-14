Тайский девелопер Sansiri за 5 лет запустит на Пхукете 16 проектов на 15 млрд бат

Г-н Апичарт Чутракул (Apichart Chutrakul), генеральный директор компании Sansiri Public Company Limited (SIRI), девелопера Таиланда с полным спектром услуг, раскрыл информацию о том, что Sansiri рассматривает Пхукет в качестве стратегического направления и планирует в течение следующих пяти лет запустить там 16 новых проектов на общую сумму 15 млрд бат.
«Эти новые инвестиционные проекты укрепят положение компании Sansiri как первопроходца и ведущего девелопера на Пхукете, увеличив общую сумму инвестиций компании в этом туристическом городе мирового уровня к 2027 году до 36 млрд бат», — сказал он.
Подтверждая свое стремление служить местным и иностранным клиентам на этом расцветающем острове туризма и коммерции в течение долгого времени, в этом году компания Sansiri учреждает новую региональную штаб-квартиру на Пхукете, чтобы клиенты могли ощутить сконцентрированную на них философию бренда, а также воспользоваться прекрасным послепродажным обслуживанием.
Компания Sansiri, недавно признанная «Самым ценным брендом недвижимости 2023 года» — звание, которого удостаивается бренд в категории недвижимости с самой высокой будущей ценностью по состоянию на 2023 год, быстро расширяет свою деятельность как в Таиланде, так и за границей. Компания Sansiri со штатной численностью свыше 4 000 сотрудников за свою 40-летнюю историю построила более 400 проектов общей площадью более 5 млн кв. м по всему Таиланду и жилое здание в Лондоне, в каждом проекте уделяя особое внимание дизайну и удобству для жизни.
В Пхукете Sansiri укрепила свою 15-летнюю репутацию, имея портфолио из 21 проекта на сумму 21 миллиарда бат, включая такие значимые разработки, как Baan Mai Khao Phuket, THE BASE Central Phuket и THE DECK Patong, что является ярким примером неизменного стремления Sansiri к превосходству в разработке проектов.
«В компании Sansiri верят, что строят жизни, а не просто здания. С нашими инновационными продуктами, послепродажным обслуживанием и услугами консьержа мы предлагаем нашим жильцам не просто дом, а «образ жизни»», — сказал он.
Пхукет не только является быстро развивающимся туристическим направлением, но и ключевым экономическим и инвестиционным городом Таиланда. Активность инвесторов из Азии и Европы, желающих инвестировать в недвижимость на Пхукете, увеличивается с каждым годом. Благодаря сильному бренду и высокому качеству проекты компании Sansiri хорошо принимаются инвесторами. Недавно компания начала реализацию проекта THE BASE Bukit на Пхукете, в котором уже продано 80 % выставленных на продажу квартир. Другие проекты строительства кондоминиумов компании Sansiri также пользуются очень высоким спросом. Что же касается общей картины в сегменте малоэтажных строений, например вилл с бассейнами, они пользуются высоким спросом у иностранных клиентов.
Для ускорения развития Пхукета правительство выделило инвестиционные проекты общей стоимостью 148 млрд бат для срочного развития транспортной системы провинции. В том числе предусмотрено расширение аэропорта Пхукета, а также планируются инвестиции в автодороги и железнодорожный транспорт. Недавно правительство вместе с участвующими в этой инициативе общественными и частными организациям запустили схему «Пхукет без преступности», направленную на обеспечение безопасности зарубежных туристов.
«Благодаря всем этим характеристикам и инициативам Пхукет станет свидетелем экспоненциального роста. Как давний инвестор провинции, компания Sansiri готова поддерживать развитие города посредством долгосрочного стратегического плана инвестиций. Мы ведем диалог с нашими бизнес-партнерами и местными предпринимателями в поисках новых возможностей для инвестиций и совместно реализуем проекты, приносящие пользу все заинтересованным лицам и обществу», — сказал г-н Апичарт.