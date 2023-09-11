Tanmiah Food Company и MHP SE инвестируют в птицеводство для повышения продовольственной безопасности Саудовской Аравии

Компания Tanmiah Food Company сообщила о подписании акционерного соглашения между полностью принадлежащей ей дочерней компанией Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) и MHP SE (LSE: MHPC, «MHP»), ведущая международная группа в области пищевой промышленности и агротехнологий. Это партнерство должно значительно повысить уровень продовольственной безопасности и самообеспеченности Саудовской Аравии продуктами птицеводства.

Церемония подписания состоялась 7 сентября 2023 г. в Джидде, в ней приняли участие председатель правления компании Tanmiah Его Превосходительство шейх Амр Аль-Даббах, члены правления и исполнительное руководство, представители министерств, органов власти, фондов и центров передового опыта, а также посол Украины Его Превосходительство г-н Анатолий Петренко. Исполнительный председатель MHP SE д-р Джон Рич и управляющий директор MHP по странам Ближнего Востока и Северной Африки Евгений Левтеров представляли Совет директоров и MHP на церемонии.

Основываясь на фундаменте, заложенном Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в начале этого года, данное партнерство позволит компаниям DHV и MHP SE объединить усилия и инвестировать более 200 млн. SAR в фермерские хозяйства, рассчитанные на более чем 1 млн. голов родительского стада, способного производить около 175 млн. инкубационных яиц в год, современный инкубаторий и завод по производству кормов для птицы. Доля DHV в совместном предприятии составит 55%, а доля MHP — 45%.

Зульфикар Хамадани, генеральный директор компании Tanmiah Food Company, отметил: «Наше сотрудничество с MHP — это не просто партнерство, это наше стремление укрепить систему продовольственной безопасности Саудовской Аравии. Портфель лучших в своем классе продуктов, услуг и решений, созданный на основе местных знаний в сочетании с передовым мировым опытом, демонстрирует нашу приверженность клиентам, партнерам и более широким целям программы «Видение 2030″».

Д-р Джон Рич, исполнительный председатель совета директоров MHP SE, заявил: «Углубление нашего альянса с компанией Tanmiah является стратегическим поворотом в глобальном охвате деятельности MHP. Это партнерство является воплощением нашего общего видения, направленного на объединение международного опыта с местными знаниями, что обеспечивает достижение целей продовольственной безопасности Саудовской Аравии. Наши коллективные усилия станут катализатором преобразований в птицеводческом секторе, стимулируя инновации и устанавливая новые стандарты совершенства. Создание этого совместного предприятия — важный первый шаг. Мы нацелены на долгосрочные и плодотворные отношения, которые принесут пользу нашим организациям, всему Королевству Саудовская Аравия и региону. Мы продолжим поиск стратегических возможностей в регионе, стремясь использовать наш опыт и знания. «

Ахмед Бин Шараф Осилан, член исполнительного совета директоров и управляющий директор компании Tanmiah Food Company, прокомментировал ситуацию: «Наше партнерство с MHP — это стратегический шаг, направленный на обеспечение устойчивой стоимости для наших акционеров и значительный прогресс в реализации Стратегии-2030. Работая над повышением продовольственной безопасности и самообеспеченности Саудовской Аравии, мы строим предприятия, которые играют важнейшую роль во всей экосистеме птицеводства в Саудовской Аравии, увеличивая вклад частного сектора в ненефтяной ВВП, возможности трудоустройства местного населения и передачу знаний».

Подписание акционерного соглашения является решающим шагом в создании совместного предприятия после получения необходимых разрешений, в том числе от Генерального управления по конкуренции Саудовской Аравии и других соответствующих юрисдикций.