Тарифный план «Удачный»: домашний интернет, ТВ и крутые сериалы!

Технологии
29 сентября 2020

ТТК представляет тарифный план «Удачный» — настоящее сокровище для новых абонентов. Стоит только пожелать – и вы получите в составе тарифа быстрый домашний интернет, интерактивное телевидение и доступ к  подписке AMEDIATEKA на 6 месяцев в ТТК по очень выгодной цене от 380 рублей. Готовы к увлекательному приключению? Тогда подключайте новый тарифный план ТТК  «Удачный»! 

В новый тарифный план мы собрали все самое лучшее –  быстрый и надежный домашний интернет на максимальной скорости до 100 Мбит/сек и  более 120 каналов интерактивного телевидения. Дополнительно  на выгодных условиях  можно приобрести Wi-Fi роутер – в рассрочку или с помощью единовременной оплаты. А для купивших ТВ приставку еще один сюрприз: шесть месяцев доступа к подписке AMEDIATEKA с обширной коллекцией популярнейших сериалов, среди которых «Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Миллиарды», «Убивая Еву» и многие другие.

В подписке AMEDIATEKA вы можете смотреть более трехсот сериалов, художественные и документальные фильмыот ведущих студий — HBO, Showtime, CBS, Sky, LIONSGATE, Starz, BBC, Fremantle. Громкие премьеры и хиты доступны подписчикам AMEDIATEKA одновременно со всем миром. Видеоконтент представлен на русском языке и на языке оригинала с русскими субтитрами.

К услугам абонентов «Интерактивного ТВ» — телеканалы Amedia Premium HD и Amedia Hit HD, на которых вы сможете посмотреть как новые сериалы, сезоны и фильмы, так и мировые хиты, ставшие классикой ТВ.

А еще абонентам ТТК доступны и другие полезные возможности: антивирусный пакет для ПК и мобильного телефона с тридцатидневным периодом бесплатного использования, сервис облачного гейминга ТТК Play, который позволяет запускать даже самые современные игры на обычном ноутбуке, и многое другое. Присоединяйтесь!

С подробными условиями акции в вашем городе можно ознакомиться на сайте компании или по бесплатному телефону единого контактного центра 8 800 775 0 775.

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