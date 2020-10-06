Татьяна Чурсина: «Я лечу душой»

Она спасает семьи и улучшает дела в бизнесе. За 28 лет ей удалось помочь уже 30 тысячам человек со всего мира! О том, как ей удалось это сделать, мы поговорили с дипломированным психологом, создателем и руководителем психологического центра, методологом-разработчиком обучающих психологических программ Татьяной Чурсиной (в инстаграме @chursina_tatiana)

Татьяна, как Вы пришли в сферу психологии?

Я переживала болезненный развод со своим первым супругом, и чтобы справиться с переживаниями, пошла на первые американские тренинги в России. Это был далекий 1992 год. После этого я решила сменить профессию (первое образование у меня техническое) и решила посвятить свою жизнь помощи людям в сложных жизненных ситуациях. Я прошла обучение в Global Relationship Centers Inc в Техасе, а затем получила полное высшее психологическое образование в Санкт-Петербурге.

А что Вам больше всего нравится в Вашей работе?

Я получаю удовольствие, когда вижу, как меняются люди, из угрюмых и потерянных они становятся светлыми и энергичными. Мне приятно чувствоваться себя причастной к этой трансформации. Кроме того, мне нравится, когда спустя годы мои клиенты приводят ко мне своих детей и даже внуков, считаю это высшей степенью доверия и подтверждения моей компетенции.

Есть ли какая-то разница в подходах к психологии в России и на Западе? Какую методику Вы используете в работе?

Да, разница есть. В Америке учат просто и порой очень эффективно, но по принципу: «Делай, как я!». У нас часто заняты поиском причины и корней вопросов, которые мешают человеку жить ту жизнь, которую он хочет. Это очень разные подходы, и я не берусь судить какой лучше. Оба могут в определенных ситуациях давать отличные результаты.

Какими своими достижениями Вы больше всего гордитесь?

Я нашла дело своей жизни и стала экспертом в своей области. И очень рада, что благодаря мне тысячи людей смогли сменить профессию, страну проживания, родили детей при диагнозе «бесплодие», вышли замуж, открыли свой бизнес и получили другие положительные результаты. Я счастлива, что у меня есть возможность помогать женщинам по всему миру. Я проводила тренинги не только в России, но и в странах СНГ, Великобритании, Израиле. А мой центр работает во многих городах нашей страны от Якутска до Евпатории. Кроме того, я горжусь, что мои ученики стали настоящими профессионалам в психологии и до сих пор работают в этой области, преподают в университетах и ведут тренинги.

А еще я живу в городе своей мечты, у меня трое детей, я управляю яхтой и уже более 10 лет хожу в море капитаном под парусом на яхте.

Что Вы считаете своим преимуществом как психолога?

Я лечу душой. Порой просто от общения со мной и принятия в моем лице любой ситуации людям становится лучше, уходят беды, прибавляете сил на жизнь. Я хороший профессионал, но с таким уровнем эмпатии и теплоты я мало встречала коллег, если встречала вообще.

Расскажите подробнее про вашу книгу «Жизнь человеческая». О чем она?

Моя книга может служить методичкой по работе с людьми для тех, кто только начинает консультировать, проводить тренинги. Кроме того, она станет путеводителем в психологию для тех, кто хочет познакомиться ближе с этой профессией. И, конечно, благодаря этой книге можно лучше узнать меня как человека и профессионала, понять, что и как я делаю и какие результаты получаю. А еще читатели там найдут инструменты для самопомощи, благодаря которым они смогут изменить свою жизнь к лучшему.

А как, по Вашему мнению, правильно выбирать психолога?

Ответственно, как врача. И самое главное – доверять своей интуиции. Если при первой встрече возникает доверие, прислушайтесь к себе и решите, готовы ли Вы открыть свою душу этому человеку. А если контакта нет, то не рискуйте. И не важно, какие у этого человека регалии и сколько у него подписчиков в инстаграме.

Работа психолога очень энергозатратная. Как Вам удается избежать выгорания? И были ли в Вашей практике сложные моменты, когда хотелось опустить руки и уйти из профессии?

Да, однажды такое было. Тогда я на три дня улетела в Индию, меня эта поездка спасла и сохранила в профессии. С тех пор я аккуратно отношусь к этому вопросу, работаю экологично, берегу себя для себя и людей. Занимаюсь профилактикой, много путешествую, провожу время в тишине в своем загородном доме. Очень дозирую нагрузку, так как я очень трепетный и эмоциональный человек. Хотя я берусь за сложные случаи и довожу их до результата.

Какие цели Вы сейчас перед собой ставите?

Я планирую запустить онлайн школу, много сейчас сил направлено на этот проект. Мои клиенты живут по всему миру, поэтому сейчас это стало уже необходимостью. Также есть много творческих целей по созданию новых психологических программ.

А о чем Вы мечтаете?

Мечтаю поехать в Перу и побывать на Мачу Пикчу, погулять на свадьбе внука (ему сейчас 11 лет), сидеть на трибунах, когда моя младшая дочь выиграет Уимблдон. И, конечно, я хочу, чтобы счастливых людей было больше с каждым годом.