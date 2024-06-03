TCL Europe поделилась советами по созданию оптимального пространства для просмотра спортивных программ

TCL, второй по величине в мире бренд телевизионной техники и ведущая компания по производству бытовой электроники, готовится к насыщенному спортивному лету с новейшей линейкой светодиодных телевизоров QD-Mini LED. До того как гостиные квартир и сады коттеджей закипят страстями во время трансляции Олимпийских игр, компания TCL делится важными советами по созданию оптимального пространства для просмотра спортивных программ. Будь то идеальный телевизор или лучший холодильник для закусок, эти идеи помогут создать атмосферу для максимального наслаждения зрелищем.

Штефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe, заявил: «TCL стремится вдохновлять на великие достижения, помогая насладиться отличным спортивным летом. Наша цель — помочь создать незабываемую атмосферу для друзей и семьи и сделать каждый просмотр особенным и захватывающим. Мы рады возможности поддержать любителей спорта по всей Европе, когда они будут болеть за свои команды».

Настало время «больших решений» — здесь поможет самый большой в мире светодиодный телевизор QD-Mini, 115-дюймовый QD-Mini LED от TCL, созданный для получения максимального удовольствия от просмотра программ. В этом массивном телевизоре использована новейшая светодиодная технология QD-MINI, предлагающая более 20.000 зон локального затемнения и обеспечивающая яркие, реалистичные цвета и исключительную детализацию изображения. Этот телевизор сертифицирован по низкому уровню излучения синего цвета и отсутствию мерцания, что обеспечивает комфортный просмотр и помогает избежать чрезмерного напряжения глаз даже во время пенальти.

TCL QD-Mini LED TV

Модели QLED линейки QD-Mini LED от TCL оснащены антибликовыми экранами, которые идеально подходят для хорошо освещенных гостиных, позволяя наслаждаться каждым мгновением без бликов. Технология Motion Clarity Pro с частотой 144 Гц в таких моделях, как C85, обеспечивает плавное воспроизведение динамичных спортивных моментов, а технология Dolby Vision повышает пространственную глубину и реалистичность картинки.

Чтобы достичь полного погружения в атмосферу спортивного состязания за счет оптимальной настройки звука, можно добавить саундбары в свой домашний кинотеатр, и услышать каждый возглас и свист, не упустив ничего. Саундбары с поддержкой Dolby Audio от TCL обеспечивают вашей системе по-настоящему объемное звучание. Оснащенные беспроводными сабвуферами и DTS Virtual:X, саундбары погружают слушателя в динамичную атмосферу стадиона, создавая полное ощущение присутствия.

Без закусок и напитков не обойтись в дни трансляции Игр. Инновационные холодильники от TCL — TCL Free Built-In — имеют передовую встраиваемую конструкцию и оснащены технологией, обеспечивающей сохранение свежести продуктов и энергоэффективность.