TCL получила 3 награды EISA 2024-2025 гг. за 115-дюймовый телевизор QD-Mini LED

Признанная самой авторитетной европейской организацией в вопросах инноваций в области аудиовизуальных технологий Ассоциация экспертов по аудио- и видеотехнике (EISA) отметила TCL тремя выдающимися наградами.

За революционную запатентованную технологию телевизор TCL 115X955 Max был признан в категории XL-экранов и удостоен названия «EISA STATEMENT TV 2024-2025». TCL также названа победителем в категории «EISA HOME THEATER MINI LED TV 2024-2025» за телевизор TCL QD-MINI LED 4K 75C855 в знак признания превосходных характеристик этой модели, делающих ее лучшим выбором для домашнего кинотеатра. Кроме того, телевизор TCL 55C765 был отмечен как улучшающий геймплей и удостоен названия «EISA GAMING TV».

TCL 115X955 Max, гигантский телевизор QD-Mini LED с разрешением 4K, был отмечен наградой EISA «STATEMENT TV 2024-2025». Благодаря полноматричной подсветке 6-го поколения Mini LED из более чем 20 000 зон, технологиям QLED PRO, 4K HDR Premium 5000 и 144-герцовой технологии Motion Clarity Pro этот определяющий эпоху телевизор отличается мощной и высокоточной контрастностью, резким и красочным качеством изображения HDR при невиданном прежде размере экрана. Готовый занять центральное место в просторной гостиной или отдельном домашнем кинотеатре, 115X955 Max поддерживает технологии HDR10+ и Dolby Vision IQ. Встроенная звуковая система 6.2.2 Onkyo еще больше повышает качество звука, обеспечивая звук, соответствующий потрясающим визуальным эффектам.

TCL 55C765 разработан для тех, кто стремится к исключительным впечатлениям от игр. В этом телевизоре использованы новейшие технологии TCL Mini LED и QLED PRO.

Эксперты по изображению и звуку EISA отметили телевизор TCL 75C855, назвав его «HOME THEATRE MINI LED TV 2024-2025», что укрепит положение TCL как пионера технологий представления изображения.

В основе 75C855 лежит технология матричной подсветки TCL Full Array Mini LED в сочетании с технологией QLED, которая обеспечивает яркую и точную цветопередачу. 4K HDR Premium 3500 и 144-герцовая технология Motion Clarity Pro обеспечивают мощную и высокоточную контрастность и четкое и красочное качество изображения HDR.