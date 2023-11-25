TCL представила линейку сверхбольших телевизоров QD-Mini LED и умной бытовой техники

Являясь одним из мировых лидеров по производству бытовой электроники, компания TCL понимает важность создания комфортной и тщательно продуманной домашней обстановки, улучшающей общее жизнеощущение. В «черную пятницу» компания TCL предлагает богатый выбор сверхбольших телевизоров QD-Mini LED и умной бытовой техники, чтобы сделать просмотр программ еще более захватывающим.

TCL X955: побег в кинореальность за незабываемыми впечатлениями

TCL QD-Mini LED 4K TV X955

Этот телевизор с большим 85-дюймовым экраном и разрешением 4K Ultra HD оснащен новейшими технологиями Mini LED Premium, QLED и полноматричным локальным затемнением (Full Array Local Dimming, FALD), что создает непревзойденный эффект визуального погружения.

Благодаря экрану HDR Premium с пиковой яркостью 5000 нит, который поддерживает технологии HDR10, HDR10+, HDR HLG и Dolby Vision IQ, обеспечивается отличная контрастность и цветовая насыщенность.

TCL QD-Mini LED 4K TV C955

Встроенный дисплей с частотой обновления 144 Гц создает эффект непрерывности за счет плавной подгрузки изображений при играх и в динамичных сценах. Независимо от источника, мультиформатный HDR гарантирует идеальное качество изображения, обеспечивая полную релаксацию в домашней обстановке.

CL 98C805: перейдите на новый уровень игровых возможностей с помощью телевизора QD Mini LED

TCL QD-Mini LED 4K TV C805

Благодаря огромному 98-дюймовому экрану и потрясающему разрешению 4K Ultra HD любая игра оживает с непревзойденной реалистичностью. Максимальная яркость 1600 нит (при диагонали 98 дюймов) позволяет буквально оживить цвета, создавая динамичную и увлекательную игровую среду. Встроенная переменная частота обновления 144 Гц обеспечивает невероятно плавную смену последовательности изображений — идеальное решение для стремительных сцен и драматических приключений.

Что действительно отличает этот телевизор от других, так это его впечатляющие возможности HDR

TCL 98P745: новый уровень качества домашних развлечений

TCL 4K TV P745

Телевизор TCL 98P745 4K создает условия для эксклюзивных домашних развлечений. Этот телевизор предлагает великолепное разрешение 4K, более миллиарда цветовых оттенков и объемный звук, который буквально окутывает вас, создавая ощущение, что вы находитесь в кинотеатре.

Благодаря поддержке HDMI 2.1 телевизор обеспечивает первоклассный игровой опыт с видео высокого разрешения, автоматической оптимизацией изображения и низким значением задержки. Ускоритель игр с частотой обновления 120 Гц гарантирует высокий уровень детализации и плавность игрового процесса.

Благодаря Google TV вы получаете доступ к более чем 700.000 фильмов и телесериалов, которые можно упорядочить и искать с помощью голосовых команд.

Кондиционеры TCL серии FreshIN

TCL FreshIN Series Air Conditioner

Технология FreshIN+ 2.0 от TCL обеспечивает двусторонний воздухообмен, подавая в помещение наружный воздух, насыщенный кислородом, и удаляя из помещения отработанный воздух. Это особенно ценно, когда качество воздуха не оптимально, поскольку такая система позволяет эффективно очищать воздух от нежелательных частиц — пыли, шерсти домашних животных и загрязняющих веществ. В сочетании с четырехслойной системой фильтрации циркулирующий воздух становится намного полезнее для людей, страдающих аллергией.

TCL Electronics — это быстроразвивающаяся компания по производству бытовой электроники и один из лидеров на мировом рынке телевизионной техники. Основанная в 1981 году, сейчас компания работает на более чем 160 рынках во всем мире. Компания TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — от телевизоров и аудиотехники до умных бытовых приборов.