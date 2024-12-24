TCL представит новейшие продукты и инновации на выставке CES 2025  

TCL Electronics, один из ведущих брендов потребительской электроники и один из двух ведущих мировых брендов телевизоров, объявил о своем участии в выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2025, которая пройдет в январе. TCL участвует в CES уже 31 год. На протяжении этих лет бренд последовательно демонстрирует посетителям со всего мира свои новейшие инновационные технологии в области дисплеев и полный спектр продуктов для «умного» дома.

В этом году TCL представит свои инновационные технологии QD-Mini LED и продукты, которые дарят непревзойденный визуальный опыт. Инновации в области дисплеев, которые TCL представляет на выставке CES 2025, наверняка заинтересуют как профессионалов, так и любителей домашних развлечений. Они охватывают практически все форм-факторы, от профессиональных мониторов до автомобильных дисплеев, мобильных телефонов, планшетов, «умных» часов, «умных» проекторов и очков RayNeo AR. TCL также продемонстрирует свою отмеченную наградами технологию NXTPAPER и официально представит революционную NXTPAPER 4.0 на выставке CES 2025.

Подчеркивая свои инновации в области ИИ, TCL поделится последними достижениями в этой области в новых категориях продуктов, а также расскажет о партнерских отношениях со всемирно известными технологическими брендами. Кроме того, TCL представит интеграцию своей экосистемы «умного» дома с интеллектуальными решениями, предназначенными для повышения энергоэффективности и обогащения пользовательского опыта, включая кондиционеры, встроенные холодильники, стиральные машины, смарт-замки и мобильные маршрутизаторы.

В преддверии Суперкубка LIX TCL заключила соглашения с известными мировыми партнерами и стала официальным телевизионным партнером Национальной футбольной лиги (НФЛ) в Соединенных Штатах Америки. Это также станет ярким событием предстоящей выставки. Благодаря партнерским отношениям TCL разрабатывает передовые технологии для улучшения впечатлений зрителей и привлечения поклонников к ряду интерактивных оффлайн-мероприятий и онлайн-кампаний, направленных на создание глобальных связей.