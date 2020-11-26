Технический директор ГК «Эвриал» Артем Гладыш: «Наша цель – сделать хоккей доступным для всех»

Строительная компания «Эвриал» реализует социальный проект в сфере поддержки спорта и здорового образа жизни в Зеленограде. Компания оказывает финансовую поддержку любительской хоккейной команде в целях сделать этот вид спорта финансово доступным для всех желающих.

О хоккейной команде, ее участниках и планах на будущее рассказал технический директор ГК «Эвриал» Артем Гладыш.

– Артем, как появилась хоккейная команда «Эвриал»? И как давно Вы сами занимаетесь хоккеем?

– Команда была создана в Зеленограде несколько лет назад несколькими энтузиастами- любителями и сначала называлась «Союз». Я пришел гораздо позже, в феврале 2018 года, в уже сложившийся коллектив. До этого в хоккей не играл.

В детстве было огромное желание стать хоккеистом, но возможностей для этого не было. В городе, в котором я жил, зимой заливали каток. Мы баловались, без амуниции, со старыми сломанными клюшками, без правил, без тренировок, – просто бегали на коньках. Профессионально заниматься не могли, это довольно дорогой вид спорта, который доступен не всем. Я вырос, а детская мечта осталась. И она исполнилась в 2018 году, когда познакомился с организаторами любительской хоккейной команды и начал тренироваться.

В компании, в которой я работаю, много внимания уделяется спорту. В этом году родилась идея поддержать развитие любительского хоккея в Зеленограде. Мы стали спонсорами команды «Союз» и начали оказывать финансовую помощь в организации тренировок. Затем команда приняла решение провести ребрендинг и поменять название. Мы сшили всем игрокам новую форму и теперь выступаем как хоккейная команда «Эвриал».

– А что из себя представляет ХК «Эвриал» сейчас? Это круг избранных или вы открыты для новых участников?

– Хоккейная команда «Эвриал» открыта для всех желающих. Наша цель – привлечь единомышленников, таких же любителей этой замечательной игры, как и мы, сделать хоккей доступным для всех. У нас в команде очень дружелюбная атмосфера. Кто-то уже занимался раньше, кто-то такой же, как я, просто мечтал о хоккее с детства и только сейчас решил попробовать. Нас объединяет любовь к спорту, желание активно провести время и получить удовольствие от игры, забитых шайб и побед. У каждого своя мотивация. Одни приходят просто поиграть, другие хотят серьезно тренироваться, совершенствовать свои навыки, выходить на более серьезный уровень, расти лично и больше побеждать.

– Как и где проходят тренировки? У команды есть тренер?

– У команды замечательный тренер Сергей Иванович Воронов – двукратный чемпион России, финалист Кубка Европы, Кубка МХЛ и Евролиги, в свое время играл в НХЛ. Его высокий профессионализм не только укрепил дисциплину в команде, но и добавил нам мотивации совершенствовать технику и добиваться побед.

Тренировки у нас проходят каждый понедельник в 22.30 в 20-ом микрорайоне под руководством тренера. Тренируем получение паса, отрабатываем технику и навыки, которые необходимы в игре. Присоединиться может любой желающий. Кроме этого играем каждую пятницу в 22.00 в 6-ом микрорайоне с другой любительской командой. Мы их называем «регбистами», так как многие из их команды играют в регби. Сильные ребята, к ним иногда приходят играть даже профессионалы. Матчи часто получаются очень интересными и эмоциональными. Наша позиция – все имеют право играть, вне зависимости от уровня подготовки. Все желающие могут к нам присоединиться и рассчитывать на понимание и дружеское отношение. Главное – начать тренироваться – и прогресс не заставит себя ждать.

– Сколько прошло времени с момента, когда вы впервые пришли на тренировку до первого матча? Какие были впечатления от первой игры?

– Я выступил в матче в первый же год, меня очень быстро начали брать на официальные турниры. Впечатления от первого матча… Это было откровение, что хоккей, оказывается, очень контактный вид спорта, весьма ощутимо контактный… И там толкаются! Сразу подумал – раз тебя здесь так толкают, значит, в ответ тоже можно. Сейчас мне кажется, что в тот момент выпустили какого-то драчуна из далекого детства. И завязалась ожесточенная и агрессивная борьба у борта, практически спарринг. Сейчас я гораздо спокойней к этому отношусь, понимаю, где можно усилить натиск, где нельзя, где надо успокоиться и держать дистанцию, потому что все игроки разные, разного возраста и темперамента и действовать надо без грубости. Но эмоции иногда захлестывают, держать себя в руках достаточно сложно.

– А обиды потом остаются?

– Нет, никогда. У хоккеистов так принято, что все, что было на льду, за лед не выходит. Никаких разборок и выяснений отношений, в конце игры руки пожмешь – и все в порядке. Обид никаких нет и это тоже очень здорово.

– Какие у команды планы на будущее?

– Выиграть дивизион «Дебютанты», перейти в следующий дивизион «Практики», там выиграть и перейти в дивизион «Любители». Чтобы приходили новые участники, и мы могли выступать в разных дивизионах, в зависимости от уровня подготовки. Кто-то играет лучше, кто-то хуже, надо давать возможность расти и развиваться всем.

А еще хотим сделать детскую мечту о хоккее выполнимой и доступной для всех. Когда мечты становятся реальностью – это не может не приносить удовлетворения.

Справочно:

ГК «Эвриал» – строительно-инжиниринговая компания, генеральный подрядчик в промышленном строительстве. Специализируется на строительстве быстровозводимых зданий на основе металлоконструкций, в том числе спортивных сооружений: ледовых арен, физкультурно-оздоровительных комплексов, теннисных кортов и т.п. Головной офис расположен в Зеленограде, на территории ОЭЗ «Технополис Алабушево». Оказывает спонсорскую поддержку любительской хоккейной команде, финансируя проведение тренировок и участие в соревнованиях.