Технологический скаутинг стал одной из тем петербургской конференции

В Санкт-Петербурге прошла VII ежегодная конференция «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК». Представители отрасли встретились для обсуждения проблем и перспектив внедрения передовых технологий, развития сервисного обслуживания, повышения эффективности взаимодействия компаний-заказчиков и предприятий-производителей, совершенствования системы государственного регулирования в области импортозамещения.

Эксперт «Кубит Практик» Даниил Зубарев выступил на одной из ключевых сессий, где рассказал о преимуществах технологического скаутинга и его применении в ТЭК.

Технологический скаутинг — это поиск доступных технологий, технических решений и инноваций в заданной предметной области по всему миру с использованием инструментов патентной и непатентной аналитики.

«Кубит Практик» активно развивает это направление, пройдя за 20 лет путь от юридической фирмы до компании-профессионала в области формирования уникальных компетенций в сфере управления интеллектуальным капиталом. Технологический скаутинг — флагманский комплекс услуг компании.

Сейчас фокус «Кубит Практик» сосредоточен на технологической разведке в рамках импортозамещения и технологического суверенитета. За последние три года компания адаптировала существующие подходы в области патентной и непатентной аналитики в поиске технологий именно под задачи реинжиниринга.

В интерпретации «Кубит Практик» технологический скаутинг начинается с аналитики, выявления требуемых под задачу технических решений. Преимущество в этом отношении — ресурсная база, которую использует компания.

«Чтобы перспективные решения смогли максимально бесшовно интегрироваться в текущие производственные процессы, их отбором занимаются как отраслевые эксперты нашей компании, так и специалисты со стороны заказчика», — отметил Даниил Зубарев.

После выборки решения переходят на этап научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Все тесты проводятся в опытных лабораториях.

В этот момент «Кубит Практик» выполняет функцию логистического центра компетенций между заказчиком и опытной лабораторией.

Этот этап технологического скаутинга считается очень важным, так как в рамках испытаний технические решения могут претерпевать доработку, достаточную для того, чтобы появился новый шаг в уровне техники.

Дальше наступает время выявления нового результата интеллектуальной деятельности, подбора стратегии его охраны и оформления как нематериального актива (НМА). Процесс технологического скаутинга завершается, когда НМА капитализирован.

«В работе с клиентами мы реализуем Agile-подход, когда заказчик может подключаться на каждом этапе технологического скаутинга для решения прикладных, то есть производственных задач, либо для разработки проектов по созданию новых продуктовых решений», — рассказал специалист.

Однако, замечает эксперт, важно не просто получить отчет об известных технологиях, но и узнать их технические данные по воспроизводству, а после суметь интегрировать их в деятельность и жизнь бизнеса. Чтобы это осуществить, специалистам необходимо справиться с огромным потоком данных, обработать их и вытащить только те источники, в которых содержится действительно полезная информация.

Реинжиниринг и инжиниринг

Это еще две формы бизнес-процессов, которые считаются решением многих проблем в условиях внешнеторговых ограничений. Реинжиниринг — улучшение имеющихся деталей, оптимизация их свойств и затрат на их создание, а реверс-инжиниринг (обратный инжиниринг) — повторение детали путем моделирования имеющейся.

«Все пришли к выводу, что это перспективно, это действительно новый уровень технического развития. Это уже стало конкурентоспособной технологией, особенно в условиях дефицита зарубежных комплектующих для иностранных установок, приборов и прочего», — подчеркнул Даниил Зубарев.

Обратный инжиниринг может столкнуться с проблемой в контексте технических аспектов аддитивных технологий. Это сложность процессов моделинга, топологические проблемы, физико-химические и прочностные параметры, отечественное производство 3Д-принтеров по металлу, порошков для выращивания деталей, экономика и серийность подобных производств.

Технологический скаутинг, несмотря на другие методы развития бизнес-процесса, интересен, а главное, понятен людям. Одна из проблем взаимодействия рынка с технологическим скаутингом, замечает эксперт «Кубит Практик», — неосведомленность о нем и о его возможностях для решения задач.

Технологический скаутинг в ТЭК

Технологический скаутинг как информационно-аналитическая технология, по мнению Даниила Зубарева, имеет важное значение в качестве инструмента точечного поиска и выявления технологий и инноваций, которые так необходимы ТЭК не только в России, но и в ряде других стран мира.

Частью технологического скаутинга является и составление патентного ландшафта. Даниил Зубарев акцентировал внимание на том, что с его помощью специалисты:

• проводят углубленную аналитику интересующих стран на выбор по результатам анализа географии патентования;

• анализируют данные заявителей, правообладателей, изобретателей;

• выявляют направления развития отрасли для определения места применения технологии компании на рынке и ее стратегии развития;

• рассматривают основные технологические области, защищенные ведущими заявителями;

• описывают наиболее ценные технические решения по интересующим сегментам;

• представляют дополнительные варианты областей применения.

Эксперт «Кубит Практик» рассказал представителям отрасли об особенностях существующего патентного ландшафта. Коллекция данных сформирована на базе патентной активности компаний в разных странах мира.

«В топ самых патентующихся стран, не включая Китай, входят США, Япония, Канада, Россия. Ключевые конкурирующие игроки — Россия и США. При этом есть страны, которые заметно становятся менее активными в последние 10 лет. Например, Франция, Германия и Нидерланды», — рассказал Даниил Зубарев.

Чтобы показать реальное число запатентованных нематериальных активов, стоит обратить внимание на топ-20 коммерческих компаний по патентованию. Наибольшая часть заявителей из Китая патентуется преимущественно в Китае, за редким исключением регистрации в РФ, Норвегии, Японии и США. Аналогичная ситуация и в Японии. А вот Штаты патентуются с большим захватом стран. Из топ-20 государств — девять, пусть и с небольшим числом патентов, заходит за охраной в РФ.

«Для некоторых технологий это может быть фактором адаптивности технических решений под территориальные особенности государства. Просто не имеет смысла патентоваться где-то еще, потому что таких условий больше нигде нет. Тот ли это случай, как раз и удается определить команде экспертов в рамках технологического скаутинга», — отмечает Даниил Зубарев.

Кроме того, технологический скаутинг позволяет значительно сократить временные, финансовые и человеческие ресурсы компаний на этапе разработки и НИОКР. «Такой технологический инструмент может быть полезен на разных этапах. От обзора технологического уровня развития тех или иных технических решений, юрисдикций их охраны и оценки рисков использования на территории РФ, трендов развития технологических ниш и направлений, ключевых игроков-компаний до непосредственного анализа, составления технической документации и последующей апробации, реинжиниринга, выявления РИД и создания НМА и их капитализации», — рассказал эксперт «Кубит Практик».

«Чем скорее компании-разработчики осознают, насколько это мощный инструмент для решения задач импортозамещения, тем более эффективно эти процессы будут проходить. Мне видится, что в долгосрочной перспективе востребованность технологического скаутинга будет только расти», — заключил Даниил Зубарев.

Импортозамещение в сфере ТЭК в России

Обеспечение технологического суверенитета — одна из приоритетных задач государства в текущих экономических и внешнеполитических условиях. Технологический суверенитет позволяет укрепить национальную экономику и способствует развитию отечественного производства, собственных технологий, созданию рабочих мест и повышению квалификации персонала во всех отраслях.

Сейчас процесс импортозамещения в России вышел на новый уровень. По данным Минэнерго, с 2013 по 2023 год импортозависимость отраслей ТЭК снизилась с 67 до 38 %.

В 2015 году правительство особое внимание уделило отраслям, отвечающим за стратегическую безопасность страны. В их числе оказались, в частности, энергетическое и нефтегазовое машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность. За девять лет Россия смогла снизить зависимость от зарубежного оборудования и технологий в нефтегазовой отрасли с 60 до 38–40 % и разработать 140 видов импортозамещающей продукции.

Эксперты сходятся во мнении, что для обретения суверенитета в сфере ТЭК в России необходимо уделять внимание развитию инжиниринга и поддержке инжиниринговых центров, активизировать процессы перехода фундаментальной науки в прикладной аспект. Важно также поддерживать переход на отечественные мощности по созданию оборудования и комплектующих, стимулировать рынок для увеличения спроса и, соответственно, наращивания объемов производства различных технических изделий и систем.