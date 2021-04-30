Телевизоры TCL P725 с 4K-экраном и Android TV выходят на российский рынок

О старте продаж в России новых 4K-телевизоров серии P725 объявила компания TCL. У первых покупателей есть возможность приобрести новинку по сниженной цене. Телевизоры оснащены операционной системой Android TV, что позволяет без использования дополнительного оборудования совершать голосовые звонки.

Телевизоры TCL P725 имеют разрешение 3840×2160 пикселей на всех экранах с диагональю от 43 до 75 дюймов. Яркость, контраст, насыщенность, детализацию и глубину отображаемой картинки обеспечивает дисплей, поддерживающий HDR10 и Dolby Vision. Пользователи смогут увидеть особое преимущество такой матрицы при просмотре HDR-контента на различных стриминговых сервисах, включая Netflix.

Поддержка технологии MEMC стала важной особенностью новинки TCL: повышая чистоту воспроизводимого контента, она дорисовывает кадры, устраняя даже при отображении высокодинамичных сцен размытие картинки, например, таких, как спортивные матчи. Чтобы обеспечить действие этой технологии, используется четырёхъядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц: он анализирует и улучшает звук и изображение в режиме-онлайн в паре с фирменными алгоритмами.

Звук не менее, чем изображение, влияет на восприятие от просмотра фильмов, сериалов и другого контента. Для создания пространственного звучания и погружения зрителя в происходящее на экране, телевизоры поддерживают технологию Dolby Atmos и оснащены двумя динамиками мощностью по 10 Вт каждый.

В числе ряда аудиовозможностей TCL P725 – наличие встроенного микрофона, с помощью которого управление телевизором осуществляется голосовыми командами. Так, можно оперативно узнать информацию из интернета, найти любой интересующий контент, а также дать команду устройству выключиться после завершения просмотра программы. Не используя телефон, можно через телевизор совершать звонки посредством сервиса Google Duo.

TCL P725 действует на основе операционной системы Android TV. У пользователя есть возможность установить игры и программы из магазина приложений Google Play, оптимизированные для работы на большом экране. При желании можно выводить на ТВ фотографии, транслировать музыку и видео из десктопного браузера Chrome и с Android-смартфонов. Функция «Google Ассистента» предназначена для управления различными умными гаджетами в доме, а также поиска информации в интернете.

Телевизоры TCL P725 имеют двухдиапазонный Wi-Fi и разъём RJ45 для доступа к интернету. К устройству можно подсоединять внешние накопители через полноразмерные USB-порты. Для подключения игровых консолей геймеры могут использовать HDMI 2.1.

TCL проводит с 29 апреля по 29 мая акцию: в магазине DNS в этот период телевизоры TCL P725 будут доступны по специальной цене. Условия распространяются лишь на первые 5000 устройств.

TCL P725 43″ — 24 999 вместо 31 499 рублей

TCL P725 50″ — 29 999 вместо 38 999 рублей

TCL P725 55″ — 34 999 вместо 42 499 рублей

TCL P725 65″ — 45 999 вместо 55 999 рублей

TCL P725 75″ — 69 999 вместо 82 999 рублей

Источник: 4PDA.RU

Фото: ferra.ru