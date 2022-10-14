Теперь пользователям Bybit доступны займы для более эффективного использования капитала

Пользователи Bybit могут эффективно использовать свои активы и зарабатывать дополнительный доход с помощью пассивных инструментов и торговых продуктов криптобиржи.

Компания Bybit, входящая в тройку самых посещаемых криптобирж в мире, сегодня запустила сервис криптозаймов. Он предоставляет 10 миллионам пользователей доступ к обеспеченным кредитам, которые позволят более эффективно управлять собственным капиталом.

Криптозаймы Bybit — это дополнительная ликвидность без необходимости продажи собственной криптовалюты. Теперь пользователи могут использовать имеющиеся цифровые активы в качестве залога для займа таких популярных монет, как BTC, ETH, XRP или стейблкоинов USDT и USDC.

У криптозаймов Bybit масса преимуществ: кредитные средства доступны мгновенно, их можно погасить в любой момент без штрафов, у них привлекательные процентные ставки, а также предусмотрены предпочтительные ставки. Наконец, погасить заём можно всего парой кликов.

Возможность взять заём под залог свободных активов позволяет инвесторам максимально использовать все возможности капитала. Кроме того, дополнительные средства — это возможность хеджировать портфель и выйти из шорт- и дельта-нейтральных позиций.

Допустим, у пользователя Bybit есть активы, которые он не хочет продавать. В таком случае он может взять заём, чтобы совершить краткосрочную сделку, вложиться в пассивный продукт на Bybit Earn со ставкой, превышающей процент по кредиту, или даже вывести средства и потратить их на собственные нужды. В частности, трейдеры Бессрочными USDT контрактами могут увеличить маржу позиции за счёт заёмных USDT, используя собственные активы в качестве залога.

«На текущем медвежьем рынке нашим инвесторам открываются широкие возможности, — уверен соучредитель и CEO Bybit Бен Чжоу. — Криптозаймы Bybit отличаются своей гибкостью. Теперь продвинутые пользователи могут использовать имеющиеся стейблкоины и криптоактивы для более эффективного наращивания капитала. Они также могут попробовать другие доступные возможности для трейдинга и пассивного дохода на Bybit, либо же потратить средства за пределами платформы».

О Bybit

Криптовалютная биржа Bybit основана в 2018 году и развивает экосистему инструментов для работы с криптоактивами. Более 10 миллионов пользователей по всему миру уже оценили сверхбыстрые механизмы сведения ордеров, круглосуточную мультиязычную поддержку и профессиональное комьюнити трейдеров. Bybit является партнёром гоночной команды Формулы-1 Oracle Red Bull Racing, киберспортивных команд NAVI, Astralis, Alliance, Virtus.pro, Made in Brazil (MIBR), City Esports и Oracle Red Bull Racing Esports, а также футбольных клубов «Боруссия Дортмунд» и «Ависпа Фукуока».

Для получения дополнительной информации переходите по ссылке https://www.bybit.com/

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Предлагаемые цифровые финансовые активы являются высокорискованными, их приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми цифровыми финансовыми активами следует ознакомиться с рисками, с которыми связано их приобретение.