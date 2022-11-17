Термальный хилинг-комплекс Green Flow Skandinaviya построят на юго-западе Москвы

Двухэтажный термальный хилинг-комплекс Green Flow Skandinaviya будет построен в экологически благоприятном юго-западном округе Москвы в ЖК “Скандинавия”. Объем инвестиций составит 600 млн рублей. Планируемая дата открытия – 2024 год.

Green Flow Skandinaviya будет основан на хилинг-концепции, позволяющей создавать уникальные по атмосфере и наполнению “места силы”, где отдых сочетается с возможностью оздоровления. Даже несколько часов, проведенные в хилинг-комплексе, позволяют гостям полностью «перезагрузиться» и восстановить физическое и эмоциональное состояние.

Особенность нового термального хилинг-комплекса Green Flow Skandinaviya заключена в многообразии оздоровительных бальнеопроцедур, базирующихся на термальных минеральных водах различной температуры и PH-уровня. Минерализация воды происходит с помощью инновационных технологий и специальных природных добавок. Общая площадь открытых и закрытых бассейнов составит 700 кв. метров. Уникальной особенностью комплекса станет единственный в России флоатинг бассейн площадью 180 кв. м. Терапевтический эффект флоатинга, состоящий в коррекции психоэмоционального и физического состояний, достигается за счет особой атмосферы и эффекта невесомости, возникающего в воде с высоким содержанием соли.

На территории Green Flow Skandinaviya также будут расположены хилинг-центр, предлагающий авторские оздоровительные программы, SPA зона с новейшими аппаратными процедурами, просторный фитнес-центр с функциональными зонами для занятий и тренажерным залом, а также гастробар с полезным сбалансированным меню.

“Мы активно масштабируем бизнес-модель, открываем не только отели, но и городские термальные комплексы. Сейчас в разработке находится несколько проектов в самых разных регионах России, мы постоянно смотрим новые локации, ищем “места силы” для новых объектов. Первый термальный хилинг-комплекс Green Flow Lahta Park уже в декабре распахнет свои двери в Санкт-Петербурге. Отработанная бизнес-модель позволяет предлагать услуги высокого международного уровня по ценам, ориентированным на самую широкую аудиторию.” – отметил генеральный директор и основатель хилинг-проекта Green Flow Александр Тертычный.