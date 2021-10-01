Титула «Мисс Московская красавица» удостоена Евгения Карманная

Модель Женя Карманная выиграла конкурс «Мисс Москва 2020/2021» и получила титул «Мисс Московская красавица». Также она удостоилась специальных наград от членов жюри, торгового дома «Соколов» и дизайнера Stasia&Stasia, которая также предложила модели принять участие в ее показе на Неделе моды.

Евгении Карманной 23 года, она родом из Самары, увлекается спортом, вокалом и путешествиями, любит изучать традиции и культуру разных стран мира. Ранее она участвовала в другом престижном конкурсе красоты «Мисс Федерация», где стала «Девушкой года».

Теперь Евгения Карманная будет представлять Россию на международном конкурсе «Краса России», который стартует в ноябре, а завершится в декабре 2021 года. Узнать больше о Жене Карманной можно в ее инстаграме @jenya_005