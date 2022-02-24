Томас Бах отметил невероятно высокий уровень проведения Игр 2022 года в Китае

В воскресенье вечером на национальном стадионе в Пекине прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2022 г. Позади остались 109 соревнований в 15 дисциплинах по семи видам спорта в трех зонах: Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу.

На церемонии закрытия присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин вместе с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Китай в статусе страны-хозяйки Олимпиады выиграл рекордные 15 медалей, в том числе девять золотых, и занял третье место в медальном зачете, уступив Норвегии, установившей новый исторический рекорд с 16 золотыми медалями, и Германии, доминировавшей в санном спорте и завоевавшей 12 таких медалей.

Всего в Зимних играх 2022 года принял участие 2871 спортсмен, более двух тысяч из них посетили церемонию закрытия. Главный режиссер церемонии Чжан Имоу (Zhang Yimou) назвал это мероприятие «грандиозной вечеринкой» для спортсменов.

«Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине прошли на невероятно высоком уровне и стали началом новой эры для мирового зимнего спорта, — Томас Бах отметил в своем выступлении. —

Разумеется, спортсмены не смогли бы добиться таких выдающихся результатов без поддержки и помощи оргкомитета. Во время Олимпиады им помогали почти 27 тысяч волонтеров, которые всегда были рядом. Многие делегации высказались по этому поводу, высоко оценив усилия волонтеров».

Ранее в интервью China Media Group он прокомментировал работу волонтеров следующим образом: «Они продемонстрировали настоящий олимпийский дух, став послами дружбы, взаимопонимания и мира».

По традиции в середине церемонии закрытия был спущен олимпийский флаг. Мэр Пекина Чен Цзинин (Chen Jining) передал его Томасу Баху, из рук которого флаг получили коллеги г-на Чена — мэры итальянских городов Милан и Кортина д’Ампеццо — Беппе Сала (Beppe Sala) и Джанпьетро Гедина (Gianpietro Gedina). Они вместе примут следующие Зимние игры, получившие название «Милан Кортина-2026».

Представители принимающей страны также провели короткую 8-минутную презентацию зимних Олимпийских игр 2026 года.

В конце своей речи г-н Бах официально объявил Игры-2022 оконченными. В финальной части церемонии огромная снежинка с изображением олимпийского огня опустилась вниз и погасла, ознаменовав окончание пекинской Олимпиады 2022 года, а также начало четырехлетнего обратного отсчета для Милан Кортина-2026.