Топ-20 российских политконсультантов этого года выбрали эксперты

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг российских политконсультантов в 2023 году. Аналитиками АПЭК была произведена оценка каждого фигуранта по четырем критериям по пятибалльной шкале, а оценки суммированы.

При оценке экспертами использовался критерий регулярности бизнес-контактов. Очевидно, что более выгодную позицию занимают фигуранты с регулярным бизнесом, сообщает портал «Региональные комментарии».

Политконсультанты оценивались по степени известности. Речь идет об известности, прежде всего, в профессиональном сообществе, в среде региональной и федеральной элиты, в деловых медиа.

Далее АПЭК оценивало политконсультантов по критерию «игрок/сервисный». Если фигурант поддерживает отношения с разными клиентами, его устойчивость является более высокой.

Еще одним критерием стал критерий «ресурсности». Позиция в рейтинге определяется объемом ресурсов, которые есть в распоряжении фигуранта. Наряду с капиталом, речь идет о репутационных активах, медиа и др. ресурсах.

В итоге эксперты АПЭК назвали лучшим политконсультантом Андрея Гнатюка. В пятерку лучших также вошли Константин Костин, Григорий Казанков, Алексей Комиссаров и Фирдус Алиев. В топ-20, по версии АПЭК, вошли Владимир Табак, Олег Карпилов, Вартан Саркисов, Валерий Федоров, Алексей Гореславский, Дмитрий Орлов, Алексей Чеснаков, Сергей Зверев, Алексей Чадаев, Евгений Минченко, Сергей Михайлов, Илья Гращенков, Петр Быстров, Андрей Максимов, Михаил Виноградов.