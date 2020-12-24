Топ 5 новогодних подарков 2020

Этот Новый год — особенный. И не только потому, что он, наконец, выпроводит со двора наломавший дров 2020-й. Сейчас нам просто необходим праздник! А что бы его создать, нужны подарки — очень новогодние и очень… недорогие)



Как подарить новогоднее настроение за 1000 рублей? ТОП-5 подарков, которые позволят увидеть, услышать, попробовать, вдохнуть и ощутить Новый Год по-полной!



Новогодний вкус — для гурманов!



Речь не о «шоколадном зайце» или «пряничном человечке». В этом году снова в моде вкусные наборы «Сделано в СССР»! Баночка красной икры & палочка финского сервелата, сочные мандаринки да чай «со слоном». Советское шампанское из ГУМа. Вроде все — осталось завернуть в «Известия» и положить в авоську. Итого с Вас — 1055 рубей 55 копеек.



Кстати, на «слоне» чайная тема не раскрыта, вот еще «композиции»:

— гимн «ЗОЖ» — травяные сборы для детокса и иммунитета;

— «Национальный» танец — русский иван-чай, китайский пуэр, иранский ассам или индийский дарджилинг;

— «Рождественская» увертюра с классическим «инглишь ти». Целое чайное путешествие!

Новогодний звук — для меломанов!



Не хочу шум МКАДа! Хочу звон колокольчиков из «Jingle Bells»! Тогда Вам нужны они — мощные, беспроводные и влагоустойчивые наушники Accesstyle Denim TWS. Accesstyle — марка более чем актуальная в сегодняшних реалиях, потому что предлагает скромному отечественному кошельку последние западные технологии — надёжность, современность и дизайн.



Такой подарок — да любимой в уши! Как эффектно преподнести изящный футляр со «звучными серьгами», смотри в новом клипе Гуфа «Ураган». Рэпер лично выбрал для съемок именно Accesstyle и не прогадал — стильные капли прозвучали так прозвучали! И кульминацией клипа стали, и хитом продаж… как никак, 990 рублей!

Новогодний аромат — для эстетов!



Крутая ароматическая свеча стоит целое состояние! Особенно, если её создавали в известном парфюмерном доме специально для встречи Рождества! Например, французский шедевр «Moonlit Fir candle» создан из эссенции елей, выросших в холодных лесах Сибири и Канады с прохладными нотами эвкалипта, розмарина и мяты перечной. На парижской он-лайн распродаже искушение весом в 30 грамм можно купить за 11€.

Новогодний вид – для визуалов!





На огонь можно смотреть бесконечно, а если он в камине — то ощение зимнего праздника согреет любое сердце. Мчатся для этого на дачу и делать кирпичную кладку не обязательно. Нынче жалуют биокамины — светодиодные лампы с эффектом живого огня. Рождественский вариант в виде фонарика стоит около 900 рублей и выглядит как в мультике про ёжика в тумане. Уютно)





Новый год «на ощупь» — для любителей тепла!





В каждом российском городе есть чудо-бабульки, которые вяжут тёплые шедевры и продают за более чем честные деньги. Вот, к примеру, набор из руковиц, шапки и шарфа стоит 800-1000 рублей. За качество такого рукоделия можно ручаться. В этом году сразу несколько благотворительных фондов вывесят адреса «бабушкиных распродаж» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и еще в 6 мегаполисах страны.



З.Ы. С Новым Счастьем!





А еще в Новый год можно подарить…счастье! Речь не о мистических талисманах, а о научно-популярном курсе по достижению счастья «Нейрософия». Оказывается, голова — «предмет светлый», и еще как подлежит изучению! Первую в мире инструкцию по применению собственного мозга придумали отечественные нейрофизиологи. Сколько существует «гормонов счастья»? Как их удерживать на высоте? Как побороть лень и страх? Откуда взять силу воли? Раскрыть эти тайны может любой с помощью двухдневного онлайн-курса стоимостью 950 рублей. Начать можно прямо с 01.01.21.



Теперь, кажется все! С Новым Годом!