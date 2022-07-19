Топ-5 самых дорогих трансферов в истории спорта

Прочитав заголовок, вы, скорее всего подумаете о Месси или Роналдо. И ошибетесь. Несмотря на огромный вклад в историю футбола, сумма их трансфера не так велика, чтобы попасть в топ-5 самых дорогих спортсменов. Интересно, кто заработал на переходе больше? Вместе с 1xCтавка, читайте дальше!

5 место, Джек Грилиш, 117,5 млн евро

Джек на протяжении двух сезон спасал родную “Астон Виллу”, чем не могу не привлечь внимание скаутов из “Манчестер Сити”. Но король скандалов и любитель баров в “Сити” пока не освоился — тут он больше не главная звезда, и тактика команды сильно отличается от той, что он привык. Но время, чтобы раскрыться, у 26-летнего футболиста еще есть.

4 место, Жоао Феликс, 126 млн евро

“Атлетико” нашел замену ушедшему Гризману быстро, но не сказать, что досталась она ему дешево. Главная восходящая звезда европейского футбола забил в 2018 году в чемпионате Португалии 15 голов за сезон, что позволило “Бенфики” поднять ценник за футболиста до рекордного в истории клуба. Жоао брали “на вырост”, но пока спортсмен не оправдывает возложенных надежд. Согласно данным Transfermarkt единственный рейтинг, который сейчас возглавляет Феликс, — рейтинг стремительно дешевеющих футболистов, он уже стал стоить на 20 млн евро меньше.

3 место, Килиан Мбаппе, 135 млн евро

Чемпион мира, лучший молодой игрок, тот самый мальчик, которого когда-то заметил Зидан, и новое лицо французского футбола не мог стоить мало. И, несмотря на то, что гений Килиана сияет действительно ярко, с главной задачей “ПСЖ”— победить в Лиге — француз пока не справился. И неизвестно, справится ли — слухи о его переходе в “Реал” не умолкают уже год.

2 место, Неймар, 222 млн евро

Вся сборная России обошлась бы вам почти в 1,5 раза дешевле, чем один бразилец с забавной прической. Огромная даже по меркам 2022 года, в 2017 эта сумма была просто неприличной, но и надежды на этот переход из “Барселоны” в “ПСЖ” возлагались не меньшие — Неймар должен был выиграть французам Лигу чемпионов. Но не сошлось, не получилось: пока бразилец разбирался со своими травмами и скандалами, все шансы были упущены, а место главной звезды клуба занял молодой Килиан Мбаппе, о котором говорили выше.

1 место, Патрик Махоумс, 503 млн долларов

Да, это не обычный футбол, а американский, но американский футбол — тоже спорт, а этот контракт действительно уникален. Для примера, Криштиану заработал “всего” 650 млн долларов за 17 лет карьеры, а Месси и того меньше — 605 млн. Только вдумайтесь — Патрик будет получать по миллиону долларов за час на поле! Действительно феноменальный контракт в истории мирового спорта.

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