Топ-8 трендов в сфере безопасности в 2022 году

ХАНЧЖОУ (Китай), 18 января 2022 г. /PRNewswire/ — В 2022 году индустрия систем безопасности продолжит свое развитие, несмотря на социальные и экономические факторы, которые оказали сильнейшее влияние на бизнес и рынок в целом. Помимо традиционной физической безопасности крупный и малый бизнес быстро осваивает и внедряет высокотехнологичные решения на основе искусственного интеллекта (ИИ), облачных вычислений и интернета вещей, особое внимание уделяется вопросам обеспечения киберзащиты систем и данных. Сфера безопасности постепенно переходит к более широкому спектру продуктов и услуг, которые не только обеспечивают защиту, но также работают на повышение эффективности бизнеса, создают дополнительную ценность как для отдельных пользователей, так и для компаний, для общества и государства.

Специалисты компании Hikvision подготовили список ключевых трендов, которые будут оказывать существенное влияние на индустрию безопасности в 2022 году и в ближайшем будущем.

Тренд №1. Искусственный интеллект везде и во всем

Искусственный интеллект уже продолжительное время применяется в системах безопасности, и с каждым годом количество как пользователей, так и поставщиков смарт-решений будет стремительно расти. Все большее число участников рынка безопасности осознает ценность ИИ-приложений и функций, находят новые сферы и сценарии применения. Развиваются интеллектуальные ANPR-решения для паркинга, растет количество систем на базе интеллектуальной видеоаналитики для сокращения числа ложных срабатываний и повышения эффективности работы охранного оборудования. На фоне продолжающейся пандемии искусственный интеллект также получает широкое распространение в системах контроля доступа для обнаружения средств индивидуальной защиты. На подобные автоматизированные решения для обнаружения СИЗ также начинают обращать внимание заказчики из строительной и промышленной сфер. В запросах на решения для общественных мест появляются системы для обнаружения падения человека и выявления различных конфликтных и нестандартных ситуаций с помощью нейросетевой аналитики.

На рынке также можно наблюдать появление большого количества коллабораций и совместных партнерских проектов. Вендоры рынка безопасности начали предоставлять доступ к аппаратным продуктам для большего числа сторонних разработчиков ИИ-приложений, которые могут работать на базе охранных систем и отдельных устройств. Также крупные производители систем безопасности запускают собственные открытые платформы для конечных клиентов, что дает возможность заказчикам самостоятельно создавать и обучать собственные алгоритмы под индивидуальные задачи.

Благодаря оптимизации работы алгоритмов, повышению производительности вычислительной базы и снижению стоимости микросхем и полупроводниковых элементов искусственный интеллект постепенно становится базовой технологией во всех вертикалях рынка.

Тренд №2. Сочетание искусственного интеллекта и интернета вещей

Стремительно растет количество подключенных к сети устройств систем безопасности, которые при этом становятся важной частью сегмента интернета вещей (IoT). Учитывая тот факт, что эти устройства получают все большее количество смарт-функций, можно говорить о развитии на рынке направления AIoT – интеллектуальные подключенные к сети устройства. Сочетание AI и IoT выводит всю сферу безопасности на принципиально новый уровень, расширяя доступный функционал и способствуя цифровой трансформации отраслевых вертикалей, включая энергетику, логистику, ритейл, образование, здравоохранение и другие.

Технологии AIoT открывают новые сферы для применения современных систем безопасности и дают пользователям дополнительные возможности для восприятия и оценки ситуации. Это касается радаров, лидаров, систем для измерения температуры, определения влажности, обнаружения утечек газа и т.д. Если еще несколько лет назад для каждой из этих задач требовалось отдельное устройство, то теперь в тренде – многофункциональные интеллектуальные системы и комплексный подход к реализации проектов.

Тренд №3. Конвергентные системы как замена традиционных хранилищ данных

Когда данные хранятся разрозненно, возникают сложности при обмене информацией и совместной работы с ними, у участников отсутствует общее представление о ситуации и текущих операциях, которые проводят разные группы пользователей. Решением проблемы становится создание конвергентной инфраструктуры, которая позволяет устранить недостатки независимых разрозненных систем обработки и хранения данных.

В сфере безопасности продолжается тенденция на объединение отдельных систем – видеонаблюдения, контроля доступа, сигнализации и других. В эту же инфраструктуру подключаются дополнительные решения, не связанные напрямую с безопасностью, – это управление персоналом, финансами, логистикой, корпоративные платформы. Конвергенция расширяет возможности для сотрудничества, помогает более эффективно и быстро принимать стратегические решения на основе большего количества данных и результатов их анализа.

Тренд №4. Облачные решения и услуги

Как и искусственный интеллект, облачные технологии не являются чем-то новым в сфере безопасности. Однако в последние годы, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции, многие компании стали чаще обращаться к платформам и сервисам, которые обеспечивают возможность удаленной работы, дистанционного доступа к различным системам, в том числе – к системам безопасности.

Облачные решения избавляют от необходимости использовать локальный сервис или дополнительное программное обеспечение. Нужные операции – например, проверка рабочего состояния систем, получение тревожных уведомлений, реагирование на события – пользователь может выполнить из любой точки мира с помощью мобильных устройств. Отдельно стоит выделить развитие направления облачных сервисов и создания дополнительной ценности для поставщиков услуг безопасности – монтажных организаций и сервисных компаний, для которых облачные приложения создают дополнительный бизнес-инструмент для удаленной настройки пользовательских систем, решения технических проблем, обновления программного обеспечения.

Тренд №5. Высокая детализация изображения в любых условиях как новый стандарт отрасли

Для систем безопасности важно сохранять высокий уровень работоспособности в круглосуточном режиме. Для камер охранного видеонаблюдения важно сохранять высокое качество изображения в любых условиях, в том числе при слабом освещении или при неблагоприятных погодных условиях. Стремительно растет количество запросов на камеры с технологиями для формирования полноцветного и детализированного изображения в сложных условиях работы систем безопасности. Как компания с мировым опытом, Hikvision видит на рынке значительный рост запросов на высокочувствительные 4К-решения. Технологии для полноцветного наблюдения в охранных системах видеонаблюдения сегодня широко востребованы для аналоговых и IP-камер. Причем если изначально технологии были рассчитаны только на камеры с фиксированным объективом, то за минувший год в ответ на запросы рынка технологии круглосуточного цветного изображения появились и в линейках камер с вариофокальным объективом. В том числе развиваются специализированные решения, например PTZ-системы, к которым также в проектах начинают прописывать требование о цветном изображении в режиме 24/7.

Говоря о специализированных системах, также стоит подчеркнуть растущую популярность камер с несколькими объективами, с помощью которых пользователь может составить панорамное изображение, выполнять одновременный просмотр как общего изображения объекта, так и отдельных областей с помощью зума. Подобные решения сегодня также дополняются высокочувствительными матрицами для более качественной съемки. Применение такие системы находят на крупных инфраструктурных объектах: аэропороты, ж/д вокзалы и городские площади, стадионы, автомобильные стоянки, парки и т.д.

Тренд №6. Биометрические технологии для контроля доступа

Сегмент систем контроля доступа сегодня все еще переживает переходный период, однако все более явно просматривается тенденция перехода на биометрические технологии. В настоящий момент рынок предлагает широкий набор биометрических решений для идентификации: распознавание лиц, считывание отпечатков пальцев, ладони, рисунка вен, сетчатки глаза. Главным преимуществом биометрии выступает высокий уровень надежности и точности распознавания. Системы распознавания лиц в этом списке получают все большее распространение как наиболее удобный и быстрый способ бесконтактной идентификации пользователя. Учитывая переходный период, клиенты также обращают внимание на возможность многофакторной проверки или настройки разных способов аутентификации для разных групп пользователей.

Тренд №7. В системах безопасности начинают использовать модель Zero Trust: минимум доверия, максимум проверок

Чем большее количество устройств подключается к сети, тем более актуальным становится вопрос кибербезопасности. После ряда крупных хакерских атак на инфраструктурные объекты в различных странах мира в последние годы задача укрепления архитектуры сетевой безопасности, а также обучение конечных пользователей и повышение их уровня знаний в этой области становится одним из главных приоритетов.

Концепция Zero Trust, или «нулевого доверия», была разработана еще в 2010 году, но широкое распространение и популярность она получила совсем недавно. Стратегическая инициатива Zero Trust основана на постулате «никогда не доверяй и всегда проверяй» и направлена на предотвращение утечек данных, повышение уровня безопасности современных информационных систем. Изначально концепция была принята в ИТ-индустрии, но теперь ее подходы применяются также и в сфере физической безопасности по мере того, как охранные устройства становятся важной частью IoT-направления.

Тренд №8. Рост спроса на «зеленое» производство и «зеленые» технологии

Мир охватил тренд на экологически чистые материалы и энергоэффективные технологии. Растет спрос на устройства, оснащенные солнечными батареями, в том числе – устройства безопасности. Спрос стимулирует инженеров создавать все более сложные и при этом более экологичные системы, которые работают на энергии солнечного света и могут применяться не только в городской черте, но и в отдаленных районах, где есть сложности с инфраструктурой. Если говорить о производстве, то все большее количество стран запускает инициативы по поощрению предприятий, использующих экологически безопасные способы работы, энергоэффективные технологии и конструкции. Hikvision в своей повседневной деятельности также придерживается этих инициатив, развивая «зеленые» технологии на производстве, а также в собственных продуктах. Доля компаний, работающих в этом направлении, пока еще невелика, но в 2022 году можно ожидать количественных и качественных изменений.