Топ-менеджерам ГК ЛАНИТ вручены награды президента РФ Владимира Путина

Экономика
17 ноября 2020

Ряд представителей топ-менеджмента группы компаний ЛАНИТ (лидер российского рынка информационных технологий) получил высокую оценку от Президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что глава государства по достоинству оценил трудовые достижения управленцев компании, что отражает два документа за сентябрь.

Так, в Распоряжении № 231-рп от 14 сентября текущего года указано, что Почетные грамоты Президента РФ вручены Юрию Багирову и Александру Морлоку, а президентские благодарности объявлены Андрею Арефьеву, Алексею Сосонкину и Надежде Шалашилиной. Через семь дней после этого вышел Указ Президента  РФ № 575, в котором также были отмечены трудовые достижения Андрея Владимирова и Сергея Марьина. Уточняется, что этим управленцам ГК ЛАНИТ было присвоено почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».

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