Топ наиболее недооцененных перспективных криптовалют

Сегодня заработок на криптовалюте стал наиболее популярным среди пользователей. Однако, это сложное дело, требующее большого количества времени, наличия профессиональных знаний и навыков. Более того, следует уметь анализировать рынок и востребованность криптовалют. На сегодня наиболее популярные криптовалюты это Биткоин, Эфериум, Лайткоин, ТРОН и другие. Однако есть и те, которые незаслуженно недооценивают.

Есть ряд монет, которые недооценивают, более того, о них мало кто знает. В данном списке будут находиться только те токены, которые существуют на данный момент и вышли на рынок.

The Open Network — TON. Данный токен относится к третьему поколению, и является блокчейном, который имеет нативную шардинговую систему. Более того, тут имеется собственный обмен сообщениями, платежная система, встроенный прокси и ДНС. Также имеется собственная операционка для dApps, где финализация блоков приблизительно равна 6 секундам, а за одну секунду можно проводить около 60000 транзакций. По работоспособности эту монету можно сравнить с Эфериумом и токеном Солана. Cosmos Network — ATOM. Блокчейн написан на простом, но понятном для начинающих, языке программирования – GoLang. Здесь присутствует свой фреймворк Cosmos SDK. Более того, в разработке использовалась уникальная технология – межблокчейновая коммуникация IBC. Благодаря ней можно обмениваться данными различным блокчейнам без костылей и мостов. Более того, в телеграмм-каналах каждого проекта можно связаться напрямую с разработчиками, которые ответят на любые интересующие вопросы. dYdX Exchange — DYDX. dYdX является одной из наиболее удобных для использования и понятных криптовалютных бирж сегодня. Собственный токен был создан для того, чтобы достичь децентрализации и возможности вознаграждения активных трейдеров на бирже. Благодаря тому, что сама биржа очень востребована, цена актива довольно высокая. Для холдеров это также выгодное вложение, ведь они получают возможность получать пассивные доходы.

Данные монеты менее популярны, однако очень перспективны и помогут заработать. Тем не менее начинающим трейдерам стоит помнить, что криптовалюта сама по себе волатильна и изменчива, поэтому стоит быть осторожными, и научиться правильно прогнозировать. Стоит обратить внимание на наиболее стабильные токены, и три, перечисленных выше, одни из наиболее стабильных.