Торговля и промышленность России прирастет Центральной Африкой

Меморандум о взаимопонимании заключили Министерство торговли, промышленности, малого и среднего предпринимательства Центральноафриканской Республики (ЦАР) и отечественная группа компаний «Рюрик».

В настоящее время ГК «Рюрик» активно занимается правовым оформлением и сопровождением экономического проникновения бизнеса Российской Федерации в сердце Африки.

Как известно, в последние годы активность России на африканском континенте повысилась, а многие страны Африки стали рассматривать РФ как весьма дружественного партнёра, в том числе, такие государства, как Центральноафриканская Республика, Мозамбик, Гвинея, Судан, Мали, Гвинея-Бисау и Буркина-Фасо. Африка богата стратегическими полезными ископаемыми и уникальными природными и аграрными ресурсами, включая нефть, золото, алмазы, урановую руду, лесные и гидроэнергетические ресурсы, хлопок, кофе, табак, арахис, просо, кунжут, бананы.

Экономический обмен со странами Африки представляет собой значительный интерес и для России, и для государств африканского континента. Россия расширяет каналы необходимых поставок и круг проверенных контрагентов, африканские страны получают доступ к необходимым им технологиям, которым обладает Российская Федерации.

В рамках реализации меморандума ГК «Рюрик» берёт на себя поиск перспективных коммерческих проектов и деловых партнёров, полномасштабное юридическое сопровождение контрагентов, участников сделок, консультирование российской и центральноафриканской стороны по различным сторонам процессов сотрудничества, включая проработку форм и механизмов оплаты работ и услуг российских компаний, работающих на территории ЦАР.

Ответственность центральноафриканской стороны – поддержка информационных запросов российских партнёров по сотрудничеству, организация совместных рабочих групп с представителями компетентных органов государственной власти и представителей бизнеса ЦАР, Российской Федерация, визовая поддержка и работа с делегациями в рамках реализации меморандума.

В настоящее время при поддержке ГК «Рюрик» уже осуществляется поставка африканских товаров в Российскую Федерацию, в том числе какао-бобов и ванили. По словам генерального директора группы компаний «Рюрик» Александра Боднара, «использование канала поставок из ЦАР выгодно российским предприятиям, работающих со стратегическим сырьём и материалами, а создание оперативного центра поддержки российского бизнеса в Центральноафриканской Республике, которым также занимается «Рюрик», позволит отечественным компаниям самостоятельно осваивать африканский рынок. Собственно, такое активное освоение уже началось».