Toshiba TV Z870 переосмысливает аудиовизуальные возможности домашних развлечений

Технологии
15 сентября 2023

Компания Toshiba TV объявила о выпуске новой модели Toshiba Z870, которая поразит современного зрителя высокой четкостью экрана и качественным звуком.

Центральное место в привлекательности телевизора Toshiba Z870 занимает экран Mini LED 4K; эта технология обеспечивает поразительную контрастность и точность цветопередачи, с исключительной четкостью передает каждую деталь внешности любимого актера – от отдельных прядей волос до тончайшей мимики в самых темных и ярких сценах, гарантируя эффект погружения.

В ходе напряженной игровой сессии любая задержка или пропуск кадра влияет на впечатление игрока. Разработанный компанией Toshiba Z870 дисплей 144 Гц предназначен для решения этой проблемы. Каждое быстрое движение персонажа, от обходных маневров в стратегических играх до стремительных погонь, передается исключительно четко. Функция Game Mode Pro гарантирует, что игра на экране будет такой же плавной и отзывчивой, как и рефлексы.

В дополнение к этому, технология Quantum Dot Color обеспечивает точное воспроизведение ярких цветов в каждом кадре, а AMD FreeSync Premium гарантирует бесперебойность игрового процесса и плавность действий благодаря устранению разрывов и замираний экрана.

«За кулисами» усердно трудится встроенный REGZA Engine ZRi, улучшая каждый визуальный элемент для получения более яркого и кристально чистого изображения. Визуальный ансамбль Toshiba TV Z870 дополняется включением звуковой системы REGZA Bass Woofer Pro, системы объемного звучания ZR 2.1.2 и фронтальной акустической системы. От едва уловимого шелеста листьев в спокойной сцене фильма до нарастающего темпа саундтрека в игре – аудиосигнал неизменно чистый и четкий.

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