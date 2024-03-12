Травма Педри: у молодого лидера «Барсы» слишком много повреждений 

У «Барселоны» за последнее время не лучший опыт, когда дело касается талантливой молодежи, борющейся с травмами. Ансу Фати и Гави тоже столкнулись с серьезными повреждениями, которые остановили их молодую карьеру, и хотя оба еще могут вернуться в свою лучшую форму — Гави, в частности, похоже, находится на верном пути — в Каталонии определенно сформировалась минорная модель. В том числе и поэтому букмекерская контора марафон не считает каталонцев главными фаворитами на выигрыш национального первенства.

Но дело даже не в том, что Педри страдал от множества ударов по всему телу. Скорее, он боролся с одной конкретной проблемой, неоднократно негативно повлиявшей на его карьеру. Ходили разрозненные разговоры об операции по исправлению подколенных сухожилий и сообщения о тяжелой программе индивидуальных тренировок, призванной обеспечить долгосрочную выносливость.

Однако, по сути, он футболист, который играл слишком много и все еще слишком молод. Педри провел на поле больше минут, чем некоторые 25-летние игроки высшего уровня за всю свою карьеру, и тренеры считают, что он слишком хорош, чтобы его можно было исключить из состава, когда он в форме.

Карьера Педри еще не окончена. Но при таких темпах и при настолько плохом управлении трудно представить, чтобы он оставался в форме в течение длительного периода времени.