Тренд-футуролог Игорь Сюч посетил Первый туристический слёт «Маёвка. Больше, чем путешествие»

Первый турслет «Маёвка. Больше, чем путешествие» в Пятигорске – это более 1 тыс. путешественников и экспертов индустрии туризма.

Тренд-футуролог, эксперт по трендам будущего, долгосрочному планированию и формированию предпочтительного будущего Игорь Сюч встретился с участниками на площадке Центра знаний «Машук». Участники Первого туристического слета «Маёвка. Больше, чем путешествие» представили проекты, над которыми они работали в первые дни слета.

«Путешествуя, сотни тысяч ребят приобщаются к свой Родине: ее истории, природе, культурным традициям. Сегодня для нас не столько важны количественные показатели туров для молодежи, сколько нам важно их качество и смысловое наполнение. Пешеходный туризм — это про воспитание таких качеств, как взаимоподдержка, сила воли, эмпатия, умение открывать новое в своей стране и получать от этого удовольствие. Мы начали большую работу по возрождению культуры пешеходного туризма. Здесь собрались представители практически всех регионов страны, чтобы переосмыслить и перезапустить культуру пешеходного туризма по стране и тем самым дать новый импульс для развития молодого поколения», – отметил Игорь Сюч.

Турслёт «Маёвка» уже собрал более тысячи путешественников и экспертов индустрии туризма. На фестивале, который проводится в центре знаний «Машук», на Комсомольской поляне и других живописных местах Пятигорска, проходят мастер-классы, лекции, конкурсы, выставки и другие мероприятия, направленные на развитие туризма и привлечение внимания к красотам и возможностям туристических мест.

Планируется, что по итогам мероприятия будут разработаны дорожная карта по развитию пешеходного туризма в России и план третьего сезона программы «Больше, чем путешествие». Это система новых патриотических и культурно-исторических маршрутов по стране, ярких событий и актуальных решений по инфраструктурному, кадровому и методическому обеспечению отрасли. Игорь Сюч имеет уникальные компетенции как эксперт АСИ и советник директора Национального парка «Тункинский». Его участие полезно для формирования профессионального сообщества в индустрии туризма. Благодаря своему опыту и знаниям в области инноваций и устойчивого развития он может помочь участникам мероприятия лучше понимать перспективы и тенденции развития туристической отрасли, важного системообразующего фактора в развитии экологически ориентированного туризма в регионе, оказать содействие в привлечении внимания к вопросам сохранения природы.

Для работы по направлению «Проводники смыслов» приехали экскурсоводы и гиды, чья деятельность связана с детьми, студентами и молодежью, участники конкурса «Мастера гостеприимства» и проектов Российского общества «Знание», а также его лекторы. Участники познакомятся с передовыми практиками по развитию туристических маршрутов, проанализируют потребности целевой аудитории и проработают предложения в сфере туризма для разных категорий туристов, а также инструменты создания сообщества. В качестве практической работы они сформируют принципы развития сообщества гидов-экскурсоводов. Темами программы станут вопросы просветительской деятельности гидов, повышение навыков специалистов сферы туризма в подготовке и проведении экскурсий, что включает просветительскую работу о культуре, истории, достижениях региона. Это основа для развития экскурсионных продуктов для молодежи, которая любит путешествовать.