Три студента РГУ им. Губкина будут получать в 2024 году стипендии Фонда Юрия Лужкова

Стипендии имени Ю. М. Лужкова за научные достижения и активную общественную деятельность получат в 2024 году студенты-отличники 3-го и 4-го курсов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Фонд Юрия Лужкова, заключивший с Губкинским университетом соглашение о поощрении лучших студентов, является учредителем стипендиальной программы. Стипендия выплачивается в течение года ежемесячно. Комиссия, в состав которой входят члены совета Фонда Юрия Лужкова, выбирает кандидатов с учетом рекомендаций деканата факультетов.

В 2024 году стипендии Фонда Юрия Лужкова присуждены за достижения в научно-исследовательской деятельности Ольге Владимировне Гусевой – она проходит обучение по направлению «Юриспруденция», и Константину Дмитриевичу Ласточкину, студенту факультета инженерной механики, направление «Технологические машины и оборудование». Поощрения за достижения в общественной деятельности удостоен Клим Александрович Кузнецов, обучающийся по направлению «Производственный менеджмент».

В рамках программы поддержки талантливой молодежи Фонд помогает и студентам-экономистам, являясь партнером просветительской акции Вольного экономического общества России «Всероссийский экономический диктант», рассказал Геннадий Теребков, директор Фонда Юрия Лужкова. Для самого молодого победителя конкурса на лучший вопрос к Экономическому диктанту Фондом учрежден специальный приз.

Студенты РОСНОУ, анализирующие деятельность Ю.М. Лужкова на посту мэра Москвы и занимающиеся исследованием его научного вклада в развитие Москвы, – в числе тех, кого поддерживает Фонд. Ежегодно также Фонд Юрия Лужкова вручает участникам фестиваля научно-технического творчества «От Винта!» премию им. Юрия Лужкова «Молодой инноватор» в размере 250 тыс. рублей. Награждение в этом году состоялось на Всемирном фестивале молодежи в Сочи.

Основатель Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина поздравила студентов-стипендиатов Губкинского университета. За сохранение и поддержку памяти Юрия Лужкова она поблагодарила руководство вуза, напомнив, что Юрий Михайлович, являясь выпускником РГУ нефти и газа им. Губкина, отзывался об университете, как об учреждении, где готовят обладающих самостоятельным мышлением и умеющих принимать решения в сложных ситуациях уникальных студентов.

Фонд считает необходимым реализовывать проекты, призванные поддержать новые поколения высококвалифицированных профессионалов, развитие потенциала и стремления талантливых молодых людей, подчеркнула Елена Батурина.

Фото: Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова