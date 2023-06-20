Tronsmart представил колонку для караоке-вечеринок Halo 200

Tronsmart, ведущий поставщик инновационных аудиорешений, с радостью объявляет о выпуске долгожданной колонки Halo 200 для караоке-вечеринок. Эта мощная и многофункциональная колонка предназначена для повышения уровня развлечений, будь то вечеринка во дворе, танцевальная вечеринка в помещении, вечеринка у бассейна или даже кемпинг.

Halo 200 создана для того, чтобы впечатлять, обеспечивая потрясающее звучание для любителей вечеринок. Представьте себе ежегодную вечеринку, на которой вы поразите гостей 3-полосной звуковой системой, которая обеспечивает обширную звуковую сцену с отсутствием искажений, а звук мощностью 120 Вт создает невероятное звучание — достаточно громкое, чтобы разбудить соседей! Кроме того, синхронизация до 100+ динамиков с помощью технологии TuneConn™ или сопряжение 2 динамиков с помощью сопряжения TWS обеспечивает превосходное звучание на вечеринке. Еще лучше то, что вечеринка может продолжаться всю ночь благодаря 18 часам работы Halo 200.

Одной из самых впечатляющих особенностей является то, что Halo 200 имеет 5 различных режимов освещения, которые добавят яркое визуальное сопровождение любому событию. Всего за несколько кликов, Halo 200 может создать зажигательную танцевальную площадку или расслабляющую атмосферу с уникальным световым шоу, которое оживит любую вечеринку. Более того, приложение Tronsmart позволяет персонализировать световое шоу и эквалайзер в соответствии с любыми предпочтениями.

Благодаря функции двойной работы, легко переключаться между режимами работы от сети переменного тока и от аккумулятора для удовлетворения различных потребностей. Когда дело доходит до энергопотребления, Halo 200 обеспечит владельцам 18 часов непрерывной игры, что делает его идеальным для ночных вечеринок или приключений на природе.

Имея 3 версии, Halo 200 идеально подходит для любых развлекательных целей. Совместимость как с беспроводным, так и с проводным микрофоном позволяет легко устраивать вечеринки и петь вместе с друзьями. Кроме того, вход для гитары позволяет пользователям записывать и играть свои любимые мелодии. Независимо от того, нужна ли вам стандартная версия или версия для караоке, колонка для вечеринок Halo 200 способна удовлетворить любые пожелания. В целом, Halo 200 — это абсолютно достойная колонка по цене около 200$, которая станет отличным выбором для тех, кто ищет достойное звучание.