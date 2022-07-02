TUMI объявила об официальном партнерстве с «Тоттенхэм Хотспур»

Футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» и компания TUMI объявили сегодня о заключении нового партнерского соглашения, в соответствии с которым TUMI станет официальным партнером клуба в его июльском предсезонном турне по Южной Корее. В рамках партнерства компания TUMI снабдит команду и всю командировочную делегацию клуба своим багажом и стильными аксессуарами.

Международный бренд багажа и стильных аксессуаров TUMI специализируется на производстве продукции, отличающейся высоким качеством, долговечностью и прочностью. Каждый член делегации «Тоттенхэм Хотспур» получит персонализированную продукцию TUMI, которая поможет им в дороге, включая культовый рюкзак Alpha Bravo Search Backpack и 4-колесный расширяемый чемодан для долгих поездок из коллекции 19 Degree (оба изделия произведены с использованием переработанных материалов).

Игрок «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин, обладатель награды «Золотая бутса» Английской премьер-лиги, уже является послом бренда TUMI. Официальное партнерство с «Тоттенхэм Хотспур» расширяет сотрудничество Сона с TUMI и позволит ему поддержать своих коллег. Говоря о новом партнерстве своего клуба с TUMI, Сон заявил: «Я очень рад, что мой партнер TUMI поддерживает мой клуб этим летом в нашем турне. Я рад, что мои товарищи по команде присоединятся ко мне в моей родной стране. Благодаря TUMI они сделают это со вкусом».

«Мы стремимся к укреплению этого сотрудничества, и на протяжении долгого времени мы черпали вдохновение в непоколебимой решимости Сона быть лучшей версией себя как для своей команды, так и в качестве представителя своей родной страны. Мы очень рады расширению нашего партнерства, благодаря которому мы сможем поддерживать всю его команду в этом знаменательном турне, и с нетерпением ждем возможности поприветствовать их в Корее», — заявил глава TUMI Korea Джей Джонг (Jay Jeong).

Коммерческий директор «Тоттенхэм Хотспур» Тодд Клайн (Todd Kline) отметил: «Мы рады началу этого партнерства с компанией TUMI. Клуб и TUMI придерживаются одних и тех же бескомпромиссных стандартов и полны решимости добиваться совершенства; мы знаем, что наши спортсмены и члены делегации ведут активный образ жизни и постоянно путешествуют, часто имея с собой самое ценное имущество, пока они находятся в пути. Мы хотели обеспечить команду высококачественными продуктами для путешествий и образа жизни, стильными и функциональными, с тем чтобы они могли и дальше работать в соответствии с высочайшими стандартами».

Партнерство с «Тоттенхэм Хотспур» станет уже вторым подобным партнерским проектом TUMI в соответствии с недавними спортивными инициативами компании. В 2019 году TUMI объявила о начале многолетнего сотрудничества с командой Формулы-1 McLaren Racing в качестве официального партнера команды по багажу.

Предсезонный тур «Тоттенхэм Хотспур» по Южной Корее включает в себя два матча серии Coupang Play. Сначала «Тоттенхэм Хотспур» сыграет против команды K League на «Сеул уорлд кап стадиум» 13 июля, а затем — против ФК «Севилья» на «Сувон уорлд кап стадиум» 16 июля 2022 года. Билеты на оба матча уже распроданы.