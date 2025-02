TUMI отмечает свой 50-летний юбилей кампанией «Сделано для вас с 1975 года» 

Международный бренд товаров для путешествий и образа жизни TUMI запускает юбилейную кампанию «Сделано для вас с 1975 года» (Made for You Since 1975). В течение полувека компания TUMI разрабатывает товары, вдохновляясь путешествиями своих клиентов.

Кампания бренда, снятая известным оператором в жанре стиля жизни Кристофером Андерсоном (Christopher Anderson) и режиссером Ним Кён Ран (Nim Kyong Ran), исследует личную связь людей с самыми любимыми предметами TUMI, которые они носят. Кампания действует как окно, позволяющее заглянуть в жизнь наших клиентов, подчеркивая универсальные функции чемоданов и рюкзаков TUMI, пока вокруг них разворачиваются динамичные сцены. Фильм, снятый в прекрасном португальском городе Лиссабон, рассказывает о разнообразных персонажах с такими же разнообразными стилями жизни, которые несут культовые коллекции TUMI, в том числе Alpha, Voyageur и 19 Degree — неустаревающие основные изделия, которые определяют бренд на протяжении многих лет.

«В наш золотой юбилей мы хотим почтить вниманием основные коллекции, которые стали краеугольным камнем бренда TUMI, созданные для совершенствования путешествий наших клиентов, — сказал творческий директор Виктор Санс (Victor Sanz). — Эта веха является праздником будущего, охватывая то, что наши клиенты больше всего любят в бренде уже более 50 лет: долговечность, непринужденность, функциональность и неустаревающая красота. На протяжении года мы будем продолжать развиваться и внедрять инновации, формируя будущее путешествий и дизайна стиля жизни».

В фильме представлены самые знаковые и продаваемые изделия TUMI: чемодан для ручной клади Alpha International Dual Access и рюкзак Voyageur Celina, воплощающие фирменное сочетание функциональности, долговечности и изысканного дизайна TUMI. Чемодан для ручной клади Alpha International Dual Access предлагает инновационную организацию и удобный доступ, что делает его идеальным для частых поездок, в то время как рюкзак Voyageur Celina сочетает в себе повышенную эстетику с практичностью и идеально подходит для повседневного использования или в качестве стильного спутника в путешествии.

В течение 50 лет компания TUMI разрабатывает товары мирового класса для образа жизни и путешествий, призванные повысить качество путешествий для путешественников во всем мире. Сегодня компания TUMI, имея более 300 розничных магазинов в крупных городах и туристических центрах по всему миру, продолжает расширять свое присутствие, поставляя изделия премиум-класса постоянно растущему сообществу творческих и деятельных людей.

«На протяжении 50 лет компания TUMI сосредоточена на наших клиентах и поставляет товары, которые меняют жизнь к лучшему и повышают удобство путешествий, — сказал президент TUMI Эндрю Доусон (Andrew Dawson). — Будь то однодневная поездка в город или кругосветное авиапутешествие, мы стремимся сделать каждую поездку идеальной. Наша сила — это наши люди; мы предприимчивы и увлечены тем, что делаем. Мы постоянно работаем над инновациями — от технических материалов до функциональных деталей — всегда учитывая интересы наших клиентов. Эта веха отмечает наши достижения, но также закладывает основу для дальнейшего развития бренда на протяжении следующих 50 лет и далее».

TUMI будет отмечать свой 50-летний юбилей в течение всего года, представляя захватывающие новые товары и проводя кампании с участием глобальных амбассадоров и друзей бренда.