Freedom Holding инвестирует 5 млн евро в модернизацию платформы ChessBase

Международная инвестиционная и технологическая компания Freedom Holding Corp. объявила о покупке ChessBase — одного из старейших и крупнейших в мире сервисов, который специализируется на шахматных программах, аналитике и данных. Холдинг планирует укрепить позиции на рынке благодаря широкому внедрению искусственного интеллекта и его интеграции с экосистемой корпорации. Ожидаемые инвестиции в развитие проекта составят порядка €5 млн.

«ChessBase — невероятно сильный бренд с богатой историей и, пожалуй, один из самых важных проектов для мирового шахматного сообщества. Вместе с командой, которая стояла у его истоков и управляет им сейчас, мы сможем добиться значительного прогресса в модернизации сервиса, обогащения его функционала с помощью внедрения искусственного интеллекта и интеграции с нашей цифровой экосистемой в SuperApp. Я верю, что наше сотрудничество не только усилит позиции платформы в среде профессиональных шахматистов, но и откроет новые возможности за счет прямого доступа к ней наших клиентов, общее число которых в периметре группы превышает 11 млн человек более чем в 20 странах мира», — заявил главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Турлов подчеркнул, что инвестиции будут направлены на модернизацию платформы, развитие и расширение ее технологической архитектуры. При этом головной офис ChessBase останется в Гамбурге, а ключевая команда будет сохранена в нынешнем составе — сокращений не будет. Напротив, компания планирует существенные инвестиции в развитие бизнеса и по мере роста платформы будет нанимать новых сотрудников.

«Это отличная новость для мира шахмат. ChessBase, важная часть шахматного наследия, вступает в новый, устойчивый этап своего развития. Появление инвестора, который искренне любит шахматы, — это, пожалуй, лучший сценарий, который можно было представить. Уверен, что глобальное шахматное сообщество ждут новые и интересные возможности», — рассказал Райнер Войзин, управляющий директор ChessBase.

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов активно участвует в развитии шахматной индустрии и образовательных инициатив. С января 2023 года он руководит Казахстанской федерацией шахмат, а в сентябре 2024-го возглавил Международную федерацию школьных шахмат (ISCF), которая является дочерней организацией ФИДЕ — Международной федерации шахмат.

Freedom Holding Corp. активно инвестирует в развитие и популяризацию шахмат, ежегодно направляя на эти цели более $15 млн. За последние годы Казахстан значительно усилил свои позиции как международная площадка для проведения шахматных первенств среди школьников, юниоров и студентов. Freedom Holding регулярно выступает партнером проектов ФИДЕ и участвует в организации и спонсорстве международных турниров, включая чемпионаты мира по рапиду и блицу, корпоративные и школьные чемпионаты.