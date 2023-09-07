TUMI представил аромат для мужчин TUMI 19 Degree

TUMI, ведущий международный бренд в сфере путешествий и образа жизни, представил новейшую разработку в области люксовых ароматов для мужчин — TUMI 19 Degree. Этот аромат, вдохновение на создание которого возникло на основе эффективности и точности мгновенно ставшей культовой коллекции 19 Degree Aluminum, родился из неутолимого стремления к открытиям, дизайну и инновациям. Парфюм TUMI 19 Degree дарит уникальные чувственные впечатления и поможет пережить все, что преподносит жизнь. Благодаря нашим запатентованным технологиям стойкости аромат TUMI 19 Degree расширяет границы исследований новых материалов и является воплощением совершенства.

«Мы с радостью представляем аромат TUMI 19 Degree, расширяя ассортимент наших ароматов до семи изысканных парфюмов, — заявил креативный директор компании TUMI Виктор Санс (Victor Sanz). — Флакон с замысловатым дизайном отражает те же эстетические принципы, что и наша культовая коллекция для путешествий 19 Degree: гармоничное сочетание силы и плавности, идеально подходящее для того, чтобы сопровождать вас в каждом путешествии».

TUMI 19 Degree — это дерзкий амбровый, древесно-кожаный аромат, раскрывающий свою соблазнительную природу благодаря мощному переплетению и контрасту качественных ингредиентов. Парфюм TUMI 19 Degree, который передает возвышенную мужественность посредством утонченных и бодрящих нот, одновременно создает ауру интенсивности и сияния. Аромат открывается нотами бергамота и тимьяна в сочетании с экзотическим пылким шафраном, что создает максимальный и непосредственный контраст. Притягательная нота сердца раскрывается интригующей сочной малиной западной и притягательной замшей, которые окутаны древесной свежестью березового сока. По мере высыхания аромата ноты чувственной кожи бросают вызов вашему обонянию, сливаясь с интенсивной теплотой сандалового дерева и черного мускуса и раскрывая богатую, неотразимую силу его индивидуальности.

Чтобы отпраздновать выпуск аромата, TUMI в качестве официального партнера Недели моды в Лондоне отправится в глобальное путешествие с десятью инфлюенсерами из Нью-Йорка в Лондон на закрытый ужин для прессы и вечеринку в честь выпуска аромата.