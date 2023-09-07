TUMI представил аромат для мужчин TUMI 19 Degree

Общество
7 сентября 2023

TUMI, ведущий международный бренд в сфере путешествий и образа жизни, представил новейшую разработку в области люксовых ароматов для мужчин — TUMI 19 Degree. Этот аромат, вдохновение на создание которого возникло на основе эффективности и точности мгновенно ставшей культовой коллекции 19 Degree Aluminum, родился из неутолимого стремления к открытиям, дизайну и инновациям. Парфюм TUMI 19 Degree дарит уникальные чувственные впечатления и поможет пережить все, что преподносит жизнь. Благодаря нашим запатентованным технологиям стойкости аромат TUMI 19 Degree расширяет границы исследований новых материалов и является воплощением совершенства.

«Мы с радостью представляем аромат TUMI 19 Degree, расширяя ассортимент наших ароматов до семи изысканных парфюмов, — заявил креативный директор компании TUMI Виктор Санс (Victor Sanz). — Флакон с замысловатым дизайном отражает те же эстетические принципы, что и наша культовая коллекция для путешествий 19 Degree: гармоничное сочетание силы и плавности, идеально подходящее для того, чтобы сопровождать вас в каждом путешествии».

TUMI 19 Degree — это дерзкий амбровый, древесно-кожаный аромат, раскрывающий свою соблазнительную природу благодаря мощному переплетению и контрасту качественных ингредиентов. Парфюм TUMI 19 Degree, который передает возвышенную мужественность посредством утонченных и бодрящих нот, одновременно создает ауру интенсивности и сияния. Аромат открывается нотами бергамота и тимьяна в сочетании с экзотическим пылким шафраном, что создает максимальный и непосредственный контраст. Притягательная нота сердца раскрывается интригующей сочной малиной западной и притягательной замшей, которые окутаны древесной свежестью березового сока. По мере высыхания аромата ноты чувственной кожи бросают вызов вашему обонянию, сливаясь с интенсивной теплотой сандалового дерева и черного мускуса и раскрывая богатую, неотразимую силу его индивидуальности.

Чтобы отпраздновать выпуск аромата, TUMI в качестве официального партнера Недели моды в Лондоне отправится в глобальное путешествие с десятью инфлюенсерами из Нью-Йорка в Лондон на закрытый ужин для прессы и вечеринку в честь выпуска аромата.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Золото чемпионата Ростеха «Время первых» присуждено инженеру ААК «Прогресс»

Мир

Американская телевещательная компания WQED использует хранилище Infortrend

Общество

Участниками третьей смены «Помогать» на территории смыслов» стали 350 молодых людей

Москва

Более 40 тысяч новых предприятий малого и среднего бизнеса открылось при поддержке города за четыре года