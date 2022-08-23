TUMI запускает осенью 2022 г. кампанию Built for the Journey в стиле документального кино 

Этой осенью международный бренд аксессуаров для путешествий и образа жизни TUMI запускает глобальную кампанию под названием Built for the Journey («Созданы для путешествий»), в которой рассказывается о личных и профессиональных путях четырех всемирно известных спортсменов и звезд индустрии развлечений, метко названных «командой TUMI» (TUMI Crew). Кампания будет включать в себя короткометражные фильмы с участием профессионального футболиста Сон Хын Мина (Son Heung Min), автора-исполнителя Грейси Абрамс (Gracie Abrams), актера и певца Энтони Рамоса (Anthony Ramos) и пилота Формулы-1 Ландо Норриса (Lando Norris). Фильмы были сняты выдающимся кинорежиссером Джесси Муссаллемом (Jessy Moussallem), который объехал весь мир, чтобы рассказать уникальные истории своих героев. Члены «команды TUMI», ведомые своими многогранными увлечениями и стремлением всегда оставаться в движении, демонстрируют коллекции 19 Degree Aluminum, TEGRA-LITE® и McLaren, которым посвящены отдельные главы кампании.

«Наша цель в TUMI — позаботиться о том, чтобы каждый человек мог добиваться максимальных результатов при использовании нашей продукции, будь то во время заграничного турне, при возвращении домой или для очередного профессионального начинания, — заявил креативный директор TUMI Виктор Санц (Victor Sanz). —Мы используем специальные технологии проектирования и инновационные материалы для создания современной продукции первоклассного уровня по параметрам удобства, надежности, экологичности и долговечности. Наша продукция выдерживает испытания временем».

Героем первой истории, которая была выпущена сегодня, стал звезда южнокорейского футбола Сон Хын Мин, который на своем пути стремится к совершенствованию мастерства посредством повторения и демонстрирует, что требуется для достижения профессионального успеха. Во время путешествий Хын Мин полагается на чемоданы с жестким корпусом из коллекции TUMI 19 Degree Aluminum, которые защищают его ценное имущество.

Остальные три фильма будут представлены в сентябре и октябре. В фильме о Грейси Абрамс (будет выпущен 15 сентября) уделяется много внимания ее первому международному турне и рассказывается о ее путешествии в Париж с долговечным и экологичным багажом TEGRA-LITE®, идеально подходящим для ее насыщенной жизни в дороге. Эта кампания была навеяна песней Абрамс For Real This Time. История Энтони Рамоса, которая тоже будет представлена 15 сентября, осветит его самопознавательное путешествие в Пуэрто-Рико и особую связь, которую он почувствовал с этим островом и своим наследием. «Посещение Пуэрто-Рико позволило мне исследовать свои корни и установить более глубокую связь с родным для моей семьи местом. Продукция TUMI TEGRA-LITE® сделала эту поездку еще более особенной. Благодаря ей я надежно упаковал важные сувениры с острова, которые всегда будут напоминать мне о родине», — отметил Рамос. Вдохновленный своей поездкой с TUMI, Рамос записал песню под названием Maleta, что в переводе с испанского означает «сумка».

В финальной части, которая будет выпущена 13 октября, будет представлена новейшая коллекция TUMI | McLaren Carbon Fiber CFX с участием пилота команды Формулы-1 McLaren Ландо Норриса, который делится в фильме своими взглядами на будущее. Его история, снятая в пригородах Лондона, удачно дополняет коллекцию TUMI | McLaren, в основе которой лежат инновации, технологии и дизайн.

«Эта кампания празднует стойкость человеческого духа и тягу к новым начинаниям, которые лежат в основе ДНК TUMI. Компания TUMI стремится к совершенствованию опыта путешествий; именно для этого мы созданы», — заявил старший вице-президент по глобальному маркетингу и электронной коммерции компании TUMI Джилл Кризельман (Jill Krizelman).

В течение всего сезона компания планирует провести множество мероприятий по всему миру в честь выхода фильмов. Более подробная информация будет представлена позднее.

Все коллекции доступны в магазинах TUMI по всему миру, на сайте TUMI.com и у отдельных специализированных ритейлеров.