«Тысяча парков, тысяча троп» — новый маршрут по колоритному городу Гуйян

8 часов утра. В зоне фитнеса на открытом воздухе парка Гуаншаньху в Гуйяне 62-летний Чжан Хуайи (Zhang Huaiyi) вместе с женой проводят тренировку. Фитнес-оборудование снабжено подробными инструкциями, а сканирование QR-кода обеспечивает доступ к фитнес-данным. В 6 часов вечера на многофункциональной спортивной площадке «Future Ark» (Будущий ковчег) г-н Чэнь (Chen ) и его друзья собираются для игры в баскетбол. Профессиональные спортивные сооружения привлекли к тренировкам многих молодых людей. В 7 часов вечера на тропе для фитнеса в парке Гуаншаньху можно наблюдать непрерывный поток бегущих и идущих людей. Инициатива «15-минутный фитнес-круг» города Гуйян привела к тому, что многие граждане стали любителями фитнеса.

Используя экологические ресурсы двухкольцевого зеленого пояса в Гуйяне, город спланировал и разработал круговой фитнес-маршрут «Великолепный Гуйян: тысяча парков, тысяча троп».

Предполагается, что общая протяженность тропы для фитнеса в Гуйяне составляет 726,9 км, охватывая 6 районов, 3 уезда, один город и новый район Гуйань. В радиусе одного километра расположено около 2000 спортивных сооружений, включая боксерские залы, баскетбольные площадки, залы для настольного тенниса, теннисные корты, залы для бадминтона, гимнастические залы и множество других спортивных объектов. В их числе Олимпийский центр Гуйяна, Национальный фитнес-центр Гуйяна, Экологический спортивный парк Гуаньшаньху, Горный спортивный парк Гуйшань, Экологический спортивный парк Дэнгао Юньшань, Экологический спортивный парк озера Юньмань, которые открыты для посещения. Граждане могут с легкостью добраться до спортивных сооружений по фитнес-тропе Гуйяна и удовлетворить свои потребности в фитнесе в пределах 15-минутного оздоровительного круга.

С введением политики «Тысячапарков, тысяча троп» город Гуйян, известный своей репутацией «гор в городе и города в горах», непрерывно расширяет свои зеленые пространства, соединяя город с природой и предоставляя своим жителям больше возможностей для отдыха на открытом воздухе.

Среди этих многочисленных парков и троп есть множество потрясающих «популярных в Интернете мест для посещения». Среди них Moon Lake Park (Парк «Лунное озеро») — один из лучших. Кемпинговая база парка, велосипедные дорожки и зоны для тренировок с низкой интенсивностью дарят жителям богатые и красочные впечатления.

Помимо парка Moon Lake Park, город Гуйян также сотрудничает с компанией Mafengwo в целях открытия своего головного офиса в Гуйяне. Совместно они запустили целый ряд высококачественных мероприятий, включая кемпинги, велопрогулки, модные развлечения на открытом воздухе и знакомство с городами. В последние годы компания Mafengwo инвестировала средства и руководила различными новыми проектами в области туристического маркетинга, создания кемпингов с проживанием, микроотпуска, небольших групповых туров и другими новыми туристическими проектами в Гуйчжоу.

Сунь Юньлэй (Sun Yunlei), президент Института туристических направлений компании Mafengwo, заявил следующее: «Идея, которую мы предложили Гуйчжоу, заключается в крупномасштабном персонализированном туризме. Ключевыми элементами туристского потребления являются туризм, путешествия и досуг. Пока досуг проводится на высоком профессиональном уровне, клиентская группа готова платить за свои интересы и хобби. Поэтому нам необходимо понимать ее потребности, представлять новые предложения и создавать модель туризма+, например, сочетая модные вида спорта с искусством и местной культурой».

В Гуйяне уже сформировалась комплексная цепочка спортивно-туристической индустрии, охватывающая различные аспекты — от планирования и строительства до эксплуатации. Развитие этой отраслевой цепочки не только способствовало скоординированному развитию спортивно-туристической индустрии города, но и придало новый стимул его экономике, культуре и туризму.