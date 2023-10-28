Тюменские студенты с успехом решили сложные задачи в рамках IT-чемпионата нефтяной отрасли

Решить сложные задачи и стать победителями III IT-чемпионата нефтяной отрасли смогли студенты из Тюмени. Лучшей в соревнованиях по табличному редактору «Р7-Офис» стала команда Передовой инженерной школы Тюменского госуниверситета. Турнир состоялся Москве в рамках Молодежного дня Российской энергетической недели-2023.

В вузе отметили, что ребята добились победы благодаря освоению азов работы с новым российским программным обеспечением. Решением кейса в составе команды занимались Александр Леушин и Даниил Кривоногов, магистранты программы «Разработка интеллектуальных систем», а также Денис Андриуца, магистрант направления «Геология и разработка месторождений нефти и газа».

Сами студенты ТГУ считают, что достойно выступить в престижном IT-чемпионате позволили сплоченность команды, смелость и упорство. Участие в соревнованиях стало для ребят хорошей возможностью продемонстрировать уровень знаний и навыков в сфере информационных технологий, правильно их применить при решении поставленных задач и добиться нужных результатов, заявил магистрант ПИШ и капитан команды Александр Леушин.

Участниками турнира, организованного по двум направлениям – «Разработка MVP» и соревнования по табличному редактору «Р7-Офис» (они проводились впервые), стали как специалисты крупнейших компаний, так и студенты колледжей и вузов.

Изображение от vectorjuice на Freepik