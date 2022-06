У Boomi более 20 000 клиентов — отраслевой рекорд по крупнейшей клиентской базе

Компания Boomi™, являющаяся лидером в области интеллектуального подключения и автоматизации, сегодня объявила о том, что число ее клиентов превысило 20 000, а это значит, что создана крупнейшая клиентская база среди платформ облачной интеграции в качестве поставщика услуг (iPaaS). Компании из списка Fortune 500 и известные бренды по всему миру, включая AT&T, Cisco, LinkedIn, Moderna и Novartis, а также такие ведущие международные компании, как Ampol, Australian Red Cross, the Environmental Protection Agency и Sky, используют платформу Boomi AtomSphere™ для достижения лучших бизнес-результатов. Клиенты Boomi могут положиться на удостоенную наград технологию этой международной SaaS платформы, сплоченное сообщество и партнеров мирового класса, что позволяет им повышать производительность, стимулировать инновации и процветать в период перемен.

Помимо работы с мировыми брендами компания Boomi также сотрудничает с ведущими некоммерческими организациями, цель которых — объединение для улучшения мира. Так что одна из миссий Boomi заключается в объединении людей и инициатив по всему миру.«Наша команда поддерживает людей и системы, объединяющие исследователей, которые стремятся победить рак», — заявил директор по обслуживанию корпоративных платформ и управлению данными Американской ассоциации онкологических исследований Крейг Эйзенбергер (Craig Eisenberger). «Boomi позволяет нам создавать бесперебойные связи между нашими системами в режиме реального времени, чтобы у нас был единый общий доступ к информации в рамках организации. С помощью платформы Boomi мы будем готовить и распространять более точные данные, а полученные нами сведения позволят всем заинтересованным сторонам тратить меньше времени на создание отчетов и больше времени посвящать своей миссии.

Современные глобальные организации как никогда ранее нуждаются в интеллектуальном подключении и автоматизации, — заявил главный операционный директор компании Boomi Крис Порт (Chris Port). «Сбои в функционировании логистических цепей привели к потере доходов на сумму 4 трлн долларов. Большая перестановка и необходимость поддержки растущего гибридного и удаленного персонала создают дополнительную нагрузку на и без того скудные ресурсы. Разрозненность по-прежнему не позволяет компаниям осознать ценность своих данных, — добавил г-н Порт. — Компании любого размера во всех регионах и отраслях обращаются к Boomi и нашей обширной экосистеме для быстрого и успешного решения подобных проблем».

Всемирная сеть партнеров Boomi, включающая более 800 компаний, в том числе Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP и Snowflake, а также трех крупнейших поставщиков облачных сервисов Amazon Web Services, Google Сloud и Microsoft, способствует быстрому развитию этой международной платформы, а спрос на интеллектуальные решения по подключению и автоматизации продолжает расти.

Облачная интеграционная платформа корпоративного уровня Boomi с низким кодом масштабируется для поддержки самых крупных клиентских развертываний — в последнее время было обработано более одного триллиона документов и 65 миллиардов интеграций — что позволяет компаниям быстро и легко унифицировать свои цифровые экосистемы. Соединяя данные и системы в гибридных цифровых средах, организации могут преодолеть разрозненность в работе подразделений, раскрыть возможности данных и оптимизировать рабочие процессы в целях повышения качества обслуживания клиентов и взаимодействия с сотрудниками и партнерами.

Платформа Boomi AtomSphere, являющаяся первопроходцем в области облачных технологий iPaaS, служит основой для внедрения инноваций в организациях, экономит тысячи часов на трудоемкой разработке и ускоряя процесс создания ценности одновременно решает задачи цифровой трансформации. Boomi заявляет о растущем пользовательском сообществе, насчитывающем более 100 тысяч членов, и одной из крупнейших сетей системных интеграторов (GSI) в пространстве iPaaS. Занимая позицию лидера в Magic Quadrant™ Gartner® среди платформ EiPaaS2 в течениевосьми лет подряд, компания недавно получила премию GoldGlobee®Award в категории Platform as a Service (PaaS) и завоевала множество наград за то, что является предпочтительным работодателем, в том числе недавно она попала в список Inc. Magazine’s Best Workplaces.