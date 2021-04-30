У гражданского общества нет границ

Самые прочные связи между приграничными регионами России и Казахстана могут возникнуть только на основе совместной деятельности по улучшению жизни людей.

Именно эта мысль стала краеугольным основанием международного конвента «Целина-2020», объединившего некоммерческие и неправительственные организации двух стран. Конвент начался 22-23 апреля в Екатеринбурге и продолжился 26 апреля 2021 года в г. Костанай Республики Казахстан.

— У нас есть конкретная миссия — рассказать о проектах, которые российские НКО запланировали провести в Казахстане в ближайшее время, — отметил в своем выступлении исполнительный директор Экспертного клуба «Урал-Евразия» Константин Погорельский. — Было представлено много идей, связанных с грамотностью в медиапространстве и в сфере экологии.

В частности, можно отметить следующие интересные предложения: «Российско-казахстанский семейный театр», арт-проект «Мраморная миля им. Степана Эрьзи», «Социальная финансовая инициатива (подпроекты: молодежная финансовая инициатива, мониторинг финансового здоровья, финансовая журналистика)», «Социальная технологическая инициатива» (подпроекты: международный конкурс #НеМагия, социальная игра — квест «Я из будущего», ток-шоу дебаты «Прогрессоры»). В ряде приграничных областей уже есть совместные мероприятия, например, «Пушкинско-Абаевские чтения», которые проводят активисты из Тюмени и Петропавловска. Есть совместные проекты по теме мигрантов и молодежного сотрудничества.

— В сферу НПО приходят уже состоявшиеся люди, — поделилась президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева. — В наших рядах есть организации, которые имеют опыт работы более 20 лет. Накопленный багаж знаний, человеческие ресурсы сегодня можно использовать в сотрудничестве с российскими коллегами. Недавно я принимала участие в мероприятии Общественной палаты РФ, с которой у нас заключен меморандум, и увидела проекты и идеи, которые могут быть небезынтересны и нам.

Изначально Экспертный клуб «Урал-Евразия» предполагал работать в приграничных регионах, но интерес со стороны представителей гражданского сектора двух государств расширил географию сотрудничества:

— На мероприятии в Костанае присутствовали 36 руководителей НПО практически всех областей Республики Казахстан, поддержавшие российские инициативы, — рассказала руководитель Гражданского Альянса Костанайской области Динара Утебаева. — Казахстанские НПО намерены не только подключиться к уже готовым проектам, но и предложить собственные.

Так, Максим Крамаренко из г. Кокшетау Акмолинской области, один из соорганизаторов конвента, предложил создать на постоянной основе «Академию приграничной дипломатии». Другого участника Максима Фролова из г. Рудный Костанайской области интересует тема побратимства малых городов России и Казахстана, в рамках которой он предложил план по «Развитию локальной идентичности», связывающий г. Полевской Свердловской области и г. Рудный.

По итогам российской и казахстанской частей конвента был создан межгосударственный проектный ресурсный центр общественных организаций, который представляет собой банк идей для партнерства, открытый для предложений активистов гражданского общества по обе стороны границы.

Российско-казахстанский конвент молодых лидеров «Целина-2020» реализован на средства Фонда президентских грантов.