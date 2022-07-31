Учащимися столичных школ созданы шесть аудиоэкскурсий для Музея Победы

В рамках совместного проекта Департамента образования и науки города Москвы и Музея Победы воспитанниками предпрофессиональных педагогических и медиаклассов московских школ сформированы и записаны аудиогиды для шести экскурсионных маршрутов по экспозиции «Подвиг Армии» на Поклонной горе.

Посетители музея узнают из этих аудиоэкскурсий о первых днях войны, о героической эпопее блокадного Ленинграда, о главных сражениях Великой Отечественной.

По мнению директора Городского методического центра Андрея Зинина, привлечение ребят к такому престижному и масштабному проекту, как создание аудиогидов для крупнейшего музея России, специализирующегося на теме ВОВ, крайне ответственная и уникальная возможность участия в подготовке столь востребованного медиапродукта.

В ходе работы над аудиоэкскурсиями авторами была подробно изучена экспозиция музея и связанная с темой информация из военных архивов. С работами ребят можно ознакомиться на сайте Музея Победы.