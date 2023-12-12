Участники теннисного турнира «Кожаная Кепка 2023» почтили память Юрия Лужкова

9 декабря 2023 года спортивно-развлекательный клуб «Мультиспорт» и Фонд Юрия Лужкова провели очередной теннисный турнир памяти Юрия Михайловича Лужкова «Кожаная Кепка 2023». Турнир прошел в парном разряде среди любителей, победителями стали космонавт, государственный деятель Сергей Залетин и участник Олимпиады 1988 года по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч.

Почетными гостями турнира были Дмитрий Турсунов, победитель 14 турниров ATP, обладатель Кубка Дэвиса, и самый титулованный теннисист в истории России, победитель 53 турниров ATP, олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

На старте турнира вдова Юрия Лужкова Елена Батурина пожелала всем участникам прекрасной игры и яркого спортивного праздника, а также рассказала о работе Фонда его имени: «Те, кто был лично знаком с Юрием Михайловичем, помнят, с каким энтузиазмом он брал в руки ракетку, с каким уважением относился к самой игре и спортсменам, как он всегда поддерживал соревнования любого масштаба. Отдавая дань его памяти и любви к большому теннису, сегодня Фонд Юрия Лужкова продолжает оказывать поддержку – выступать организатором и партнером – юношеским и любительским теннисным соревнованиям».

Заслуженный артист РФ Олег Газманов пожелал спортсменам удачи и заметил: «Лучшего названия, чем «Кожаная Кепка», для турнира, основоположником которого был Юрий Михайлович, придумать невозможно. Юрий Михайлович для всех нас является примером того, как не терять энтузиазма, всегда быть активным, деятельным, увлекающимся, полным энергии и замыслов».

Тележурналист и продюсер Андрей Малахов напомнил, как много Юрий Михайлович делал для поддержки артистов и культуры в целом, и о том, как щедро он делился тем, что любил сам, – будь то мед или увлечение большим теннисом, и добавил: «Я очень рад, что есть люди, которые помнят все, что Юрий Михайлович делал и для города, и для развития большого тенниса в Москве и в стране».

Турнир «Кожаная Кепка» появился в конце 1990-х годов по инициативе и при активном участии Юрия Михайловича Лужкова, благодаря чему и получил свое название – в честь любимого головного убора градоначальника. Турнир на протяжении многих лет проводился среди сотрудников мэрии Москвы с целью популяризации этого вида спорта и физической активности в целом. Со временем в соревнованиях начали принимать участие не только члены правительства Москвы, но и звезды шоу-бизнеса, и видные российские политики, и бизнесмены. В качестве главного приза чемпионы турнира получали символическую кепку.

После перерыва турнир возродился в 2021 году в честь 85-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. Два года спустя традиция развивается – 9 декабря на кортах «Мультиспорта» собрались и те, кто в свое время участвовал в турнирах «Кожаная Кепка», – российские политики и бизнесмены, соратники Ю. М. Лужкова.