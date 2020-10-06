Участвовать в развитии платформы МЭШ будут представители крупных компаний

Директор Городского методического центра столичного департамента образования и науки Андрей Зинин приветствует участие как можно больше количества людей в развитии «Московской электронной школы». По его мнению, в таком случае следует ждать появления большого количества интересных решений, способствующих развитию образовательного мегапроекта. Об этом он рассказал представителям СМИ по окончании стратегической сессии по вопросам развития МЭШ, участниками которой стали представители крупных компаний, занимающихся производством образовательного контента. Об этом сообщает АГН «Москва».

Как заявил Андрей Зинин, множество принимавших участие в минувшей сессии компаний выразили намерения принимать участие в развитии «Московской электронной школы». Они заинтересованы в том, чтобы интегрировать в МЭШ свои образовательные платформы или отдельные ресурсы. Как отметил директор Мосметодцентра, развитие платформы, главным образом, должно быть связано с тем, чтобы она стала максимально удобной и понятной для всех пользователей. Кроме того, назрела необходимость в ином структурировании образовательного контента и его разнообразии, — объяснил директор Мосметодцентра.