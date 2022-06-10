Ученик московской школы представил уникальную разработку для водителей автотранспорта

Уникальное приложение изобрел ученик 11 класса московской школы №1354 «Вектор». Глеб Полетаев. Создатель разработки назвал ее «Умный помощник для водителя».

Школьником была запрограммирована нейросеть, и акцент был сразу сделан на редко встречающиеся указатели и сложные сочетания, отчего и результат получился просто удивительный. Приложение «Умный помощник для водителя» при помощи машинного обучения освоило 6 тысяч дорожных знаков в самых разнообразных сочетаниях и может квалифицированно консультировать водителя, давать ему дельные подсказки по ходу движения. Причем некоторые комбинации, легко разгадываемые машиной, и бывалого водителя могут поставить в тупик.

На прошедшей конференции «Инженеры будущего» «Умный помощник для водителя» стал призером в секции «Информационные технологии».

Сейчас приложение работает в автономном режиме, без подключения к Интернету. Но уже в ближайшее время его адаптируют для работы на Android и iOS.