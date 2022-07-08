Ультра-роскошный курорт Raffles Bali приглашает искушенных ценителей путешествий провести незабываемый отдых на острове Бали.

Курорт Raffles Bali — это уединенный оазис эмоционального благоденствия, расположенный в прекрасном заливе Джимбаран. Курорт расположен на холме, откуда открываются неповторимые виды на океан и на частный уединенный пляж. 32 прекрасно оборудованные виллы с бассейном гарантируют максимальное расслабление и радушное пространство с собственной открытой террасой и частным бассейном.

Фирменный ресторан Rumari, расположенный в самой высокой точке курорта на террасе над океаном с видом на закат стал первым в Индонезии послом дома шампанских вин Krug. Ресторан предлагает эпикурейское кулинарное путешествие — одно из самых изысканных гастрономических впечатлений, подчеркивающее богатство архипелага, органично сочетающееся с опытом самых талантливых кулинарных коллективов и приглашенных шеф-поваров.

Ресторан Loloan Beach Bar and Grill расположен на уединенном пляже курорта с видом на 25-метровый панорамный бассейн и предлагает роскошные блюда из морепродуктов, а также превосходное мясное меню. С наступлением сумерек атмосфера меняется от беззаботного веселья к непринужденной элегантности.

Насладитесь незабываемым эксклюзивным кулинарным путешествием в интимной обстановке ресторана The Secret Cave, освещенного мерцающими факелами и свечами, или в ресторане Purnama Honeymoon Bale, построенном на скалах на краю океана на территории курорта. Farm Terrace, потрясающий ресторан на свежем воздухе, расположен в центре пышных садов под перголой из страстоцвета.

Знатокам также понравится культовый бар бренда, The Writers Bar, и прилегающая к нему Библиотека, где можно расслабиться и насладиться причудливыми пряными коктейлями или лучшим шампанским и винами. Этот уютный бар привносит традиции бренда Raffles на Бали, предлагая специально созданный для Raffles коктейль «балийский слинг».

«Мы приглашаем путешественников со всего мира на курорт Raffles Bali, самый роскошный курорт на Бали, который славится потрясающими закатами, пышными тропическими садами и изысканными ресторанами, а также программой эмоционального благоденствия, — сказала генеральный директор курорта Raffles Bali Катя Хертинг (Katya Herting). —

В рамках программы по улучшению эмоционального самочувствия можно легко расслабиться, наслаждаясь звуками тропических птиц в садах и запахом моря. Расслабьтесь под руками опытного терапевта в Raffles Spa с собственной гидромассажной ванной и раздвижными дверями, ведущими на террасу с видом на холмы, или посетите отдаленный лечебный кабинет The Sanctuary, расположенный на холме на лоне природы.

Побалуйте себя изысканными чувственными впечатлениями, подобранными куратором самочувствия курорта Raffles. Эту легендарную услугу курорт предоставляет с 1887 года.