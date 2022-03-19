ULUCU лидирует в сфере ИИ-решений для новой розничной торговли

В период после пандемии первоначальный спрос и характер потребительского рынка быстро меняются. Являясь типичной отраслью, для которой характерно быстрое обновление, сетевая розничная торговля остро нуждается в ускорении и модернизации. В настоящее время традиционная система видеонаблюдения не в состоянии удовлетворить управленческие запросы в сфере сетевой розничной торговли, где основой для повышения эффективности мониторинга является оборудование. С другой стороны, в качестве инструментов управления ретейлеры полагаются главным образом на различные приложения, которые нельзя эффективно интегрировать в рамках одной платформы.

Сочетая в себе систему управления сетевыми магазинами и решения в области искусственного интеллекта (ИИ), основанные на видеоанализе, платформа ULUCU позволяет идеально урегулировать конфликты между людьми, товарами и сетевыми магазинами, эффективно экономить операционные затраты и непрерывно наращивать доходы от хозяйственной деятельности.

В 2022 г. компания ULUCU, являющаяся первопроходцем в расширении возможностей розничной торговли на базе ИИ-решений, была удостоена премий «За инновации в области науки и техники» и «За лучшее решение года в сфере многоканальной розничной торговли».

ULUCU, одна из ведущих в мире платформенных компаний в области ИИ, находится в Шанхае (Китай) и специализируется на интеллектуальном управлении сетевыми магазинами на основе облачного видеоанализа. Компания основана в 2009 г., является создателем современной платформы глубокого обучения и центра алгоритмов и самостоятельно внедрила ряд передовых технологий ИИ, таких как распознавание лиц, обнаружение присутствия человека, обнаружение мышей, анализ поведения, распознавание объектов, ReID и другие решения, которые успешно применяются в различных ситуациях и отраслях. В то же время платформа ULUCU является основой для интеграции систем управления членством, кассовых терминалов (POS), управления ресурсами предприятия (ERP), управления отношениями с клиентами (CRM) и других систем. Она позволяет предоставлять комплексные решения для сетевых магазинов и может обеспечивать быструю настройку с учетом индивидуальных потребностей, если есть необходимость в пакетном распознавании видео или изображений на базе ИИ.

Компания ULUCU занимается разработкой решений уже 13 лет и за это время помогла расширить возможности более чем 3 тыс. предприятий и 1,6 млн магазинов. Число камер, подключенных к облачной платформе, достигло 2 млн, а годовой объем видеоплатформы как сервиса (VPaaS) — 24 млрд.

В настоящее время ULUCU тесно сотрудничает с партнерами более чем в 20 странах и регионах, работая над развитием глобального рынка и стимулируя изменения в мировой розничной торговле. ULUCU считает, что будущее за искусственным интеллектом, и нацеливает свой научно-технический потенциал на содействие трансформации бизнеса и развитию ИИ на благо человечества.