Умная энергетика для жилых помещений: инновационное решение TCL на выставке IFA 2023

Компания TCL Photovoltaic Technology, один из ведущих поставщиков в области зеленой энергетики, выступила с инновационным и универсальным решением в рамках Международной выставки бытовой техники и электроники (IFA) 2023 года. В период с 1 по 5 сентября компания выступила с презентацией комплексного решения в области умной энергетики и системы накопления энергии в жилых помещениях, анонсируя выход бренда на европейский рынок.

Резкое увеличение спроса на бытовые накопители энергии, вызванное такими факторами, как повышение цен на электроэнергию, вопросы энергетической безопасности и государственная поддержка, меняют глобальную картину потребления. Чтобы удовлетворить потребности домохозяйств, компания TCL Photovoltaic Technology создала комплексную интеллектуальную энергетическую экосистему путем органической интеграции фотоэлектрических модулей, накопителей энергии и тепловых насосов. Данное решение способствует переходу к эффективному, интеллектуальному, безопасному, надежному, низкоуглеродному и экологически безопасному потреблению энергии в домашних хозяйствах.

Система хранения энергии TCL, ставшая ключевой составляющей инновационного решения, способна обеспечить непрерывное электроснабжение во время чрезвычайных ситуаций, снижая затраты на электроэнергию и оптимизируя высокие тарифы в пиковые периоды для получения финансовой выгоды. В системе используются аккумуляторы LiFePO4 с высоким уровнем безопасности и длительным сроком службы. Она имеет компактную модульную конструкцию, которая занимает всего 0,15 квадратных метра и может быть быстро установлена всего за 30 минут.

Презентация на выставке IFA посвящена не только бытовой системе хранения энергии, но и солнечным модулям TCL, а также тепловым насосам TCL. По словам директора TCL по развитию зарубежного бизнеса Уильяма Ли (William Li), новое универсальное решение в области умной энергетики с исключительной легкостью адаптируется под персональные потребности клиентов. Оно беспрепятственно интегрируется вне зависимости от того, заинтересован ли потребитель в приобретении новой солнечной установки или модернизации действующей фотоэлектрической системы.

Добавление теплового насоса, обеспечивающего отопление, охлаждение и горячее водоснабжение, повышает универсальность данного решения, делая его идеальным средством для достижения энергетической независимости в каждом доме. Согласно заявлениям г-на Ли, в настоящее время компания уделяет особое внимание выходу на европейский рынок, однако также готовится усилить свое присутствие в мире.

Расширение TCL Photovoltaic Technology станет свидетельством уверенной позиции бренда на международной арене и приверженности высококачественному развитию. Компания стремится к созданию одной из ведущих технологических платформ с широкими сценариями применения и профессиональным послепродажным обслуживанием с целью дальнейшей демонстрации эффективности бренда на мировом рынке зеленой энергетики.