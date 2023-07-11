UnionPay International подписала договор о сотрудничестве с Центральным банком Камбоджи

UnionPay International (UPI) и Национальный банк Камбоджи подписали Меморандум о взаимопонимании в Пномпене, столице Камбоджи. Обе стороны соглашаются содействовать взаимодействию QR-кодов в целях более эффективной поддержки жителей обеих стран в трансграничных мобильных платежах. Благодаря этому сотрудничеству жители Камбоджи смогут совершать платежи с помощью электронных кошельков из своей страны в глобальной QR-системе UnionPay, которая включает Китай, удовлетворяя свои потребности в мобильных платежах во время посещения Китая или других стран. Платежная информация UnionPay будет интегрирована в камбоджийскую QR-систему, чтобы местные QR-продавцы могли также принимать платежи из приложения UnionPay и банковских приложений для материкового Китая, подключенных к сетевой платежной платформе приложений UnionPay.

С принятием более чем 90% продавцов в Камбодже и сотнями тысяч карт, выданных крупными местными банками, такими как ABA, ACLEDA и Canadia, UnionPay стал платежным инструментом, пользующимся популярностью у жителей страны. В данном меморандуме о взаимопонимании UPI и центральный банк Камбоджи соглашаются интегрировать услуги мобильных платежей UnionPay в электронные кошельки Bakong – национальную систему мобильных платежей Камбоджи. В будущем жители Камбоджи смогут с легкостью использовать платежные приложения Bakong для совершения платежей в Камбодже, Китае и для покупок за границей.

Стороны также договорились совместно продвигать интеграцию платежной информации UnionPay в национальный QR-системе Камбоджи, известной как KHQR, чтобы разрешить прием кошельков на базе UnionPay у KHQR-агентов. Разработанная при поддержке Национального банка Камбоджи, KHQR-система получила полное признание в стране. Включение UnionPay в систему QR значительно улучшит возможности мобильных платежей для держателей карт UnionPay, посещающих Камбоджу.

В последние годы система UPI активизировала усилия по локализации бизнеса и оцифровке, чтобы предлагать качественные платежные услуги большему количеству клиентов за пределами материкового Китая. В настоящее время выпущено более 200 миллионов карт UnionPay в 78 странах и регионах за пределами материкового Китая с возможностью использовать практически во всех POS-терминалах и банкоматах на материковом Китае. В соответствии с изменениями в платежных привычках потребителей, было открыто более 170 электронных кошельков стандарта UnionPay в более чем 30 зарубежных странах и регионах. Владельцы международных карт могут совершать платежи QR или NFC непосредственно в материковом Китае с помощью хорошо знакомых им инструментов, без необходимости открывать новый банковский счет или новое приложение.

По мере восстановления трансграничного трафика UPI также полностью сотрудничает с QR-сетями в Южной Корее, Шри-Ланке, Вьетнаме, Малайзии и других странах с помощью инновационных решений, таких как подключение к сети и интеграция платежей, обеспечивающих взаимное признание. Такое сотрудничество позволяет китайским туристам совершать покупки у QR-продавцов в этих странах с помощью кошельков UnionPay и в то же время обеспечивает возможность быстрого принятия международных кошельков у мировых QR-продавцов UnionPay, что значительно упрощает процесс оплаты для посетителей Китая и других стран мира.