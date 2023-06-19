UnionTech приняла участие в выставке Rosmould & 3D-TECH 2023

Компания UnionTech — ведущий поставщик решений для промышленной 3D-печати, приняла участие в выставке Rosmould 2023, проходившей в Москве с 6 по 9 июня. Каждый год Rosmould собирает в своих стенах передовые технологии в области изготовления пресс-форм, прототипирования и 3D-печати. В качестве участника, UnionTech воспользовалась этой возможностью, чтобы предложить свои последние достижения в области 3D-печати.

mSLA 3 D -принтер – Martrix Series

Одной из последних разработок, представленных UnionTech на выставке Rosmould 2023, является серия Martrix , состоящая из двух моделей. Первая модель – Martrix 190 с рабочей камерой 192 x 120 x 280 мм, вторая – Martrix 520, предлагающий больший объем рабочей камеры 298 x 165 x 320 мм. В серии Martrix используется технология поверхностного распределения энергии AHEC , разработанная UnionTech .

Серия Martrix предлагает разделительную пленку с высоким порогом отслаивания, а также передовые оптические технологии. Улучшенная конструкция увеличивает срок службы пленки на 30%, способствуя увеличению экономической эффективности. Благодаря этим достижениям серия Martrix показывает впечатляющую скорость печати до 50 мм/ч, что обеспечивает эффективное и быстрое производство.

Для поддержки серии Martrix компания UnionTech разработала собственное программное обеспечение для предварительной обработки файлов, которое оптимизирует рабочий процесс и процесс печати. Кроме того, серия Martrix оснащена новым программным обеспечением для управления платформой под названием Martrix ONE , повышающим удобство использования и контроль над операциями печати. Эти программные решения повышают общую производительность и функциональность серии Martrix , делая ее универсальным и мощным решением для 3 D -печати в различных отраслях промышленности.

Система Multi — scanner для крупноформатных SLA -принтеров

UnionTech также разработала систему с несколькими сканаторами для крупноформатных 3 D -принтеров SLA , которая упрощает конструкцию оптической системы и снижает затраты на производство для много-лазерной систем. Тем не менее, синхронная работа лазеров является актуальной проблемой. Научно-исследовательская группа UnionTech разработала алгоритмы для синхронного управления лазерами, что удваивает скорость и эффективность печати. Несмотря на то, что использование нескольких сканаторов вызывает значительные искажения, инновационная технология автоматической калибровки UnionTech для нескольких сканаторов использует технологию позиционирования собственной разработки и достигает точности 0,06-0,1 мм с 1798 калибровочными точками, обеспечивая стабильность и точность напечатанных деталей.

3 D -принтеры UnionTech с технологией мультисканирования это — RSPro 1400, RSPro 1800 и RSPro 2100.

Успех UnionTech на выставке Rosmould 2023 укрепляет ее позиции в качестве ведущего поставщика решений для промышленной 3 D -печати. Компания расширяет границы возможного с помощью аддитивного производства, предоставляя предприятиям в различных отраслях промышленности возможность улучшать свои производственные процессы, снижать затраты и ускорять разработку продуктов.