United Colors of Benetton открыл новый магазин в Перми

Регионы
12 октября 2021

United Colors of Benetton объявляет об открытии нового магазина в Перми в ТРЦ «Планета». Пространство площадью 419 кв.м расположено на первом этаже торгового комплекса. 

Магазин в Перми открыт в новом формате «Light Colors», разработанном командой дизайнеров Benetton Group в сотрудничестве с архитектором Тобиа Скарпа. Уютная атмосфера, натуральные текстуры, итальянский стиль — вот основные характеристики нового формата, призванные удовлетворить потребности поклонников бренда во всем мире. Отличительной чертой концепции является особая система  освещения, основанная на трех элементах- Disco, Nón-Lá и Barra luminosa. Вместе они создают уникальное качество освещения, усиливающее радостные ощущения от ярких цветов продукции бренда.  Новый формат предлагает посетителям магазинов инновационный  опыт совершения покупок и более глубокое погружение в ДНК бренда.

В новом магазине представлены взрослая и детская коллекция бренда. В сезоне Осень-Зима 2021 United Colors of Benetton представляет коллекцию, наделенную уникальным кроем, цветовой гаммой и потрясающим комфортом, в сердце которой забота о природе.  Капсулы для города, поездок на природу и образы на каждый день включают в себя длинные платья из вискозы, пончо и куртки из искусственного меха, трикотажные макси-кардиганы, виниловые кейпы и множество других изделий в разнообразных цветовых оттенках, принтах и фактурах. Мужская коллекция порадует поклонников минимализма —  тонкие пальто для города, куртки милитари,  парки лаконичного кроя, свитеры и кардиганы, выполненные в теплых природных тонах. 

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Регионы

KAMA PRO — передовые технологии для дальних российских дорог

Общество

Новый формат отбора позволил DIAZAN за считанные недели собрать штат из высококвалифицированных водителей

Общество

В Москве пройдет финальное шоу Национального конкурса красоты и грации «Королева России International 2021»

Политика

Выбраны лучшие проекты некоммерческих/неправительственных организаций России и Казахстана