United Colors of Benetton открыл новый магазин в Перми

United Colors of Benetton объявляет об открытии нового магазина в Перми в ТРЦ «Планета». Пространство площадью 419 кв.м расположено на первом этаже торгового комплекса.

Магазин в Перми открыт в новом формате «Light Colors», разработанном командой дизайнеров Benetton Group в сотрудничестве с архитектором Тобиа Скарпа. Уютная атмосфера, натуральные текстуры, итальянский стиль — вот основные характеристики нового формата, призванные удовлетворить потребности поклонников бренда во всем мире. Отличительной чертой концепции является особая система освещения, основанная на трех элементах- Disco, Nón-Lá и Barra luminosa. Вместе они создают уникальное качество освещения, усиливающее радостные ощущения от ярких цветов продукции бренда. Новый формат предлагает посетителям магазинов инновационный опыт совершения покупок и более глубокое погружение в ДНК бренда.

В новом магазине представлены взрослая и детская коллекция бренда. В сезоне Осень-Зима 2021 United Colors of Benetton представляет коллекцию, наделенную уникальным кроем, цветовой гаммой и потрясающим комфортом, в сердце которой забота о природе. Капсулы для города, поездок на природу и образы на каждый день включают в себя длинные платья из вискозы, пончо и куртки из искусственного меха, трикотажные макси-кардиганы, виниловые кейпы и множество других изделий в разнообразных цветовых оттенках, принтах и фактурах. Мужская коллекция порадует поклонников минимализма — тонкие пальто для города, куртки милитари, парки лаконичного кроя, свитеры и кардиганы, выполненные в теплых природных тонах.