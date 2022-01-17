Универсальный коннектор Stonebranch Universal Connector для SAP обеспечивает интеграцию с SAP S/4HANA®

Совместимость между центром универсальной автоматизации Stonebranch и бизнес-комплексом SAP S/4HANA подтверждена сертификацией.

Компания Stonebranch является ведущим поставщиком комплексных решений для комбинирования и автоматизации сервисов. Сегодня было объявлено о том, что ее универсальный коннектор для SAP получил сертификат SAP, подтверждающий прямую интеграцию с SAP S/4HANA.

Центр интеграции и сертификации SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) подтвердил, что универсальный коннектор для SAP интегрируется с SAP S/4HANA с использованием стандартных технологий интеграции. SAP S/4HANA — бизнес-комплекс нового поколения, созданный для платформы SAP HANA с возможностью локального и облачного развертывания. Он действует в качестве цифрового ядра, помогая клиентам проводить цифровую трансформацию в рамках организации, используя преимущества отмеченного множеством наград ролевого пользовательского интерфейса SAP Fiori®.

«Пополнив наш список подтверждающих документов сертификатом S/4HANA, центр Stonebranch Universal Automation Center (UAC) выступает в качестве центрального организатора всех автоматизированных задач как внутри, так и за пределами экосистемы SAP, — заявил глава компании Stonebranch Джузеппе Дамиани (Giuseppe Damiani). — Многие наши клиенты, использующие приложения SAP S/4HANA, SAP ECC и SAP Fiori, очень рады возможности централизованно управлять всеми автоматизированными процессами в рамках зоны обслуживания SAP. При этом они быстро понимают, что могут создавать упорядоченные рабочие процессы, автоматизирующие приложения SAP наряду с любыми другими приложениями, не имеющими отношения к SAP». Универсальный коннектор для SAP, представленный в магазине SAP Store (ранее — App Center), обеспечивает функциональную прямую интеграцию между универсальным центром автоматизации (UAC) и различными SAP-системами. Он дает возможность конечным пользователям SAP управлять рабочими процессами и фоновыми задачами, что обеспечивает централизованный контроль и прозрачность, улучшенную обработку ошибок и возможность добавления SAP-решений в более сложные рабочие процессы, включая решения, не связанные с SAP. Stonebranch предлагает широкий выбор готовых интеграционных решений, подобных новому коннектору, которые помогут ИТ-специалистам избежать разрозненности и централизовать автоматизированные процессы в рамках любой платформы или приложения.