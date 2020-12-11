Управление «К» МВД России расследует дело о кибератаках на портал Экодиктант.рус

С 15 по 18 ноября 2,8 миллиона россиян прошли Всероссийский Экодиктант в оффлайн- и онлайн-форматах. И пока участники проверяли свои знания законов природы на портале Экодиктант.рус, вместе с ними киберпреступники тренировались в нарушении законов уголовного права. Все 4 дня портал подвергался атакам на сервер, а социальные сети проекта разрывались от однотипных комментариев с безымянных аккаунтов. Зачем кому-то срывать новый экопросветительский проект? Организаторы проекта на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 7 декабря заявили, что с этим разберется Управление «К» МВД России.

В этом году Экодиктант впервые прошёл в формате онлайн на портале Экодиктант.рус. Проект стартовал в полночь 15 ноября и вместе с желающими проверить свою экологическую грамотность встретил недоброжелателей, скрывающимися за миллионами однотипных никнеймов. Программисты Экодиктанта вместе со специалистами технического партнёра проекта ПАО «МегаФон» в течение четырех дней бесперебойно отбивали хакерские атаки, обрушившиеся на портал.

«За эти дни вместе с нашими программистами и специалистами МегаФона мы, экологи, стали профи в защите от Ddos-атак. Именно их переживал наш портал – шторм запросов от несуществующих пользователей мешал участникам спокойно пройти Экодиктант. Подключив дополнительные мощности, мы смогли с ними справиться. Но так это просто не оставили, передали заявление в Управление «К» МВД России, которое поручено рассмотреть Бюро специальных технических мероприятий», – рассказала сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта, председатель правления АНО «Равноправие» Наталья Соколова.

Она добавила, что организаторы пошли навстречу участникам, не успевшим проверить свои экологические знания из-за сбоев в работе сайта, и продлили доступ к заданиям Экодиктанта до вечера 18 ноября. Все дни, пока продолжался диктант, на вопросы участников специалисты проекта отвечали по электронной почте, телефону и в социальных сетях. Там так же наряду с конструктивом была гонка за самый неприятный комментарий или хулиганский звонок на телефон. И если эти провокации организаторы решили оставить на совести озорников, то по факту кибератак на портал заявление сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ (ст. 273 и ст. 274) отправилось в полицию с приложением подтверждающих технических документов от МегаФона с IP-адресами киберхулиганов.

Соколова также отметила неожиданную дерзость и самоуверенность хакеров, ведь они напали на проект, в котором как раз в формате онлайн участвовали представители Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России. И хотя раскрываемость преступлений в сфере компьютерной информации считается низкой, она выразила надежду на то, что инициаторы киберпреследования Экодиктанта получат по заслугам.

Хакерские атаки злоумышленников руководитель по облачным платформам и инфраструктурным решениям ПАО «МегаФон» Александр Осипов прокомментировал так: «На мой взгляд, не было какой-то конкретной мотивации у киберпреступников, скорее это соревнование в глупости. Ведь это прекрасный просветительский добрый проект, который передает хорошие идеи в добрые сердца».

Он добавил, что несмотря на нападки на сайт, команда специалистов портала приятно удивилась активности от самих участников Экодиктанта. Одновременно на сайте отмечалось 14 миллионов уникальных посещений – гости портала не только проходили диктант, но и смотрели обучающие экоуроки для подготовки.

Тем временем новая точка притяжения неравнодушных к охране природы людей –ЭКОДИКТАНТ.РУС – продолжает свою работу. Он станет постоянно действующим экопросветительским ресурсом, а в следующем году – 14 и 15 ноября – вновь встретит участников Экодиктанта. Это гарантируют организаторы проекта – Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», Движение «Ангел-ДетствоХранитель» и Федеральный детский эколого-биологический центр.