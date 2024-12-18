 «Уралхим» и Вячеслав Moff завершили арт-проект «#ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому»

Группа «Уралхим» завершила масштабный проект в области уличного искусства #ПотомуЧтоЕдаНужнаКаждому». Муралы с таким тэгом созданы в шести городах России и на предприятиях «Уралхима». Эти вдохновляющие городские картины ярко визуализируют большую идею «Уралхима»: «Мир без голода — не просто мечта, это наша миссия».

Художественные объекты придуманы и созданы сотрудниками «Уралхима» совместно с пермским художником-иллюстратором Вячеславом Moff. Проект стартовал в октябре 2023 года в городе Соликамске Пермского края. В 2024 году он продолжился серией тематически связанных муралов в Тольятти (Самарская область), Воскресенске (Московская область), Перми, Березниках (Пермский край) и Кирово-Чепецке (Кировская область).

Цель арт-коллаборации — рассказать сотрудникам Группы «Уралхим» и жителям регионов о важности мировой продовольственной безопасности, создать объединяющие смыслы, а также способствовать развитию кросс-культурных связей между сообществами во всех городах присутствия Группы.

Татьяна Семенова, директор по связям с общественностью АО «ОХК «Уралхим»:

Искоренение проблемы голода в мире — одна из самых серьезных целей, стоящих перед человечеством. «Уралхим» считает важным всей своей деятельностью, в том числе и коммуникационным ресурсом, помогать миру достигнуть ее. Инициативы в области уличного визуального искусства, подобные нашему, служат постоянным напоминанием о важности этой цели.