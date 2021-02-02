Ушедший год стал успешным для компании «Главстрой-Регионы»

В 2020 году компания «Главстрой-Регионы» (входит в ГК «Главстрой») осуществляла активную реализацию 3 проектов: в Московской области и Ярославле. Проект ЖК «Столичный» (Балашиха) по итогам года стал лидером Подмосковья по объему реализованного спроса; вышедший летом 2020 новый проект ЖК «Героев» также показал высокие темпы реализации. В общей сложности компанией введено в эксплуатацию 13 объектов жилой и нежилой недвижимости общей площадью 180 053,2 м2.

В 2020 году в ЖК «Столичном» (Балашиха) введено в эксплуатацию 8 жилых корпусов (в северной части — 13, 14, 15, в южной — Б1, Б2, Б3, Б6 и Б7), включающих 3312 квартир общей площадью 135 816 м2, и два детских сада на 120 и 80 мест общей площадью 4 434 м2. Завершен проект благоустройства набережной малого Саввинского пруда, который расположен между северной и южной частями жилого комплекса. На территории площадью 7 га проведены работы по расчистке территории, высажены деревья и разбиты клумбы, устроены дорожки для прогулок и бега, детские игровые площадки и площадка для занятий спортом, зоны отдыха для взрослых, предусмотрены места для выгула и тренировки собак и навесы для барбекю.

В 2020 продажи стартовали в 6 корпусах жилого комплекса, это в общей сложности 2125 квартир суммарной площадью 86 712,75 м2.

По итогам 2020 года ЖК «Столичный» стал лидером среди жилых комплексов Московской области по количеству продаж. В 2020 году здесь было реализовано 2870 квартир.

По итогам продаж за 2020 год наиболее востребованными в проекте «Столичный» являются 1-комнатные квартиры — 35% всех сделок приходится на их долю, из 1-комнатных квартир чаще других покупатели выбирали лоты площадью 30-35 м2. На втором месте по популярности — 16% реализованного спроса — 2-комнатные квартиры. Наибольшая часть из них площадью 45-50 м2. Квартиры-студии площадью 20-30 м2 – на третьем месте по популярности. 14 % покупателей сделали свой выбор в их пользу.

Постепенно сокращается доля сделок с квартирами классического формата. Так, если в 2017 году классические «однушки» составляли почти половину (49%) от всех реализованных квартир жилого комплекса, то в 2020 году на их долю пришлось только 35%. Аналогичная ситуация с классическими 2-комнатными квартирами: в период с 2017 по 2020 год количество сделок с такими квартирами сократилось с 27% до 16%.

Все востребованными становятся квартиры евроформата с двумя и более спальнями и просторными кухнями-гостиными. Так, доля сделок с «евротрешками» составила 11% в 2020 году против 3% в 2017 году, а с «еврочетырешками» – 9% в 2020 году против 0% в 2017 году.

Если сравнить спрос в ЖК «Столичный» с другими проектами в Восточном Подмосковье, то можно отметить, что спрос распределился аналогичным образом. Но наиболее популярными квартирами в целом по району стали студии площадью менее 25 м2, 1-комнатные 35-40 м2, 2-комнатные 55-60 м2.

Большим событием для подмосковной Балашихи стал запуск масштабного проекта ЖК «Героев». В планах компании построить около 1 000 000 м2 недвижимости на участке 84 га. В настоящее время возводятся первые три корпуса жилого комплекса, в которых будет суммарно 880 квартир общей площадью 38402,4 м2. С момента старта продаж в ЖК «Героев» подписано 495 договоров. Наиболее популярные лоты – классические 1-комнатные квартиры (24%), а также квартиры формата «евро» с одной/двумя спальнями и кухней-гостиной (по 21%).

2020 году был завершен крупный ярославский проект «Главстрой-Регионы» — ЖК «Династия». Введены в эксплуатацию 2 корпуса третьей очереди строительства общей площадью 34 495.7 м2, подземная парковка площадью 5 307,5 м2. Всего же в жилом комплексе 5 корпусов общей жилой площадью 78 557,1 м2. Также проект включает 6 874,5 м2 нежилых помещений и подземный паркинг на общей площадью 4 219,95 м2.